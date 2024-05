التلفزيون البلجيكي يقطع برنامج مسابقة “يوروفيجن” لبث رسائل تدين إسرائيل (شاهد)

قطعت محطة البث العام الوطنية في بلجيكا “في آر تي” (VRT)، بثها لمسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن 2024) في وقت متأخر من مساء الخميس، من أجل إدانة انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان وحرية الصحافة، ودعت إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقامت شبكة التلفزيون البلجيكية التي تبث باللغة الفلمنكية، لفترة وجيزة بقطع البث المباشر لجولة نصف نهائي المسابقة التي تقام في مدينة مالمو السويدية، وذلك احتجاجًا على الهجمات الإسرائيلية على المدنيين في غزة.

ومما جاء في الفاصل الاحتجاجي “نحن العاملون في القناة سنتوقف من أجل إجراء احتجاجي، نحن ندين انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، كما ندين سعي إسرائيل لتدمير حرية الصحافة، والآن يجب وقف إطلاق النا، أوقفوا الإبادة الجماعية”.

وكان وزيران بلجيكيان قد أعربا في وقت سابق عن اعتقادهما أنه لا ينبغي لإسرائيل أن تشارك في مسابقة الأغنية الأوروبية إذا استمرت هجماتها على المدنيين في غزة.

كما دعت قطاعات مختلفة من عدد من الدول الأوروبية إلى منع إسرائيل من المشاركة في نهائي مسابقة يوروفيجن، التي تقام في مالمو يوم غد السبت.

واحتشد نحو 100 ألف زائر في مدينة مالمو بجنوب السويد لحضور المسابقة السنوية التي تقام هذا العام وسط انتشار مكثف للشرطة تحسبًا لوقوع أي اضطرابات.

