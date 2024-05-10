التلفزيون البلجيكي يقطع برنامج مسابقة “يوروفيجن” لبث رسائل تدين إسرائيل (شاهد)

قطعت محطة البث العام الوطنية في بلجيكا “في آر تي” (VRT)، بثها لمسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن 2024) في وقت متأخر من مساء الخميس، من أجل إدانة انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان وحرية الصحافة، ودعت إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقامت شبكة التلفزيون البلجيكية التي تبث باللغة الفلمنكية، لفترة وجيزة بقطع البث المباشر لجولة نصف نهائي المسابقة التي تقام في مدينة مالمو السويدية، وذلك احتجاجًا على الهجمات الإسرائيلية على المدنيين في غزة.

משדר האירוויזיון בבלגיה נפתח עם שקופית נגד ישראל:

״אנו מגנים את הפרות זכויות האדם של מדינת ישראל. יתרה מכך, מדינת ישראל הורסת את חופש העיתונות. לכן אנחנו קוטעים את התמונה לרגע״.#הפסקת אש עכשיו#עצרו את רצח העם pic.twitter.com/iy8qwUR4nG — ישראל היום (@IsraelHayomHeb) May 9, 2024

ومما جاء في الفاصل الاحتجاجي “نحن العاملون في القناة سنتوقف من أجل إجراء احتجاجي، نحن ندين انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، كما ندين سعي إسرائيل لتدمير حرية الصحافة، والآن يجب وقف إطلاق النا، أوقفوا الإبادة الجماعية”.

وكان وزيران بلجيكيان قد أعربا في وقت سابق عن اعتقادهما أنه لا ينبغي لإسرائيل أن تشارك في مسابقة الأغنية الأوروبية إذا استمرت هجماتها على المدنيين في غزة.

🇧🇪 BELGIAN TV CHANNEL INTERRUPTS EUROVISION TO CONDEMN ISRAEL Belgian public TV channel VRT posted this message as a protest: "This is industrial action. We condemn the human rights violations committed by the State of Israel. Moreover, the State of Israel is destroying… pic.twitter.com/E6l7pRq9xC — Dr. Anastasia Maria Loupis (@DrLoupis) May 10, 2024

كما دعت قطاعات مختلفة من عدد من الدول الأوروبية إلى منع إسرائيل من المشاركة في نهائي مسابقة يوروفيجن، التي تقام في مالمو يوم غد السبت.

واحتشد نحو 100 ألف زائر في مدينة مالمو بجنوب السويد لحضور المسابقة السنوية التي تقام هذا العام وسط انتشار مكثف للشرطة تحسبًا لوقوع أي اضطرابات.

🚨BREAKING: In Belgium, the TV broadcaster- VRT -showing the contest interrupted the zionist broadcast to say: "This is a trade union action. We condemn the violations of human rights by the state of 'israel.' Furthermore, the state of 'israel' is destroying freedom of the press.… pic.twitter.com/M6PSRkfWCv — Sir Chilliebean (@Chilliebeanz) May 9, 2024

تأهل مرفوض

وقد تأهلت كل من سويسرا وهولندا، اللتين تشير التوقعات إلى فوز إحداهما بالمسابقة، لخوض النهائي الكبير الذي يقام إلى جانب إسرائيل التي تأهلت على الرغم من الاحتجاجات الكبيرة على مشاركتها وصيحات الاستهجان التي انطلقت أثناء أدائها.

وأدت المتسابقة الإسرائيلية إيدن جولان البالغ عمرها 20 عاما أغنيتها “إعصار” وتأهلت يوم الخميس، مع 9 آخرين للمشاركة في العرض الكبير يوم السبت الذي سيتضمن عروضًا من 26 دولة.

وطلب اتحاد البث الأوروبي، الذي ينظم الفعالية، في وقت سابق من العام أن تعدل إسرائيل كلمات الأغنية الأصلية المشاركة “أكتوبر رين” (مطر أكتوبر) التي تشير على ما يبدو إلى أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول.

ودعا الفنانون الذين يمثلون بلجيكا والبرتغال والمملكة المتحدة وأيرلندا وسويسرا والنرويج والدنمارك وليتوانيا وفنلندا وسان مارينو في مسابقة الأغنية الأوروبية إلى وقف عاجل ومستدام لإطلاق النار في غزة.