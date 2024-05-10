“المقاومة الإسلامية في العراق” تنشر “فيديو” قصف هدف “حيوي” في جنوبي إسرائيل (شاهد)

نشرت “المقاومة الإسلامية في العراق”، اليوم الجمعة، مقطع “فيديو” إطلاق طيران مسيّر باتجاه هدف “حيوي” في جنوبي إسرائيل.

وأعلنت الجماعة، أمس الخميس، استهداف “هدف حيوي في مدينة إيلات (المطلة على خليج العقبة) بواسطة طائرتين مسيّرتين”.

وذكرت “المقاومة الإسلامية في العراق” في بيان، اليوم الجمعة، أنها قصفت موقعًا عسكريًا في المدينة بالطيران المسيّر.

وقال البيان إن القصف يأتي “نصرة لأهلنا في غزة، وردًا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ”.

وأكد البيان استمرار الجماعة “في دك معاقل الأعداء”.

وأعلنت “المقاومة الإسلامية في العراق”، أمس الخمس، تنفيذ هجمات عدة على مواقع وقواعد وأهداف إسرائيلية باستخدام صاروخ “الأرقب”، وهو صاروخ “كروز” مطور، وبعدد من الطائرات المسيّرة.

وأعلنت الجماعة مسؤوليتها عن عشرات الهجمات بالصواريخ والمسيّرات على أهداف إسرائيلية وعلى قواعد القوات الأمريكية في العراق وسوريا منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.