بوريل يدعو إلى عدم بيع الأسلحة لإسرائيل ويكرر دعم الاعتراف بدولة فلسطين

“كم عدد الأشخاص الذين يجب أن يموتوا؟”

دعا الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الخميس، إلى عدم بيع الأسلحة لإسرائيل لكي توقف قصف قطاع غزة الفلسطيني.

وأوضح خلال تصريحات صحفية قبيل لقائه وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس، أن قصف إسرائيل للقطاع لن يتوقف قبل نفاد الذخائر الموجودة بحوزتها.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي “منقسم” حيال اتخاذ موقف مشترك ضد ما يحدث في الشرق الأوسط.

“كم عدد الأشخاص الذين يجب أن يموتوا؟”

وخاطب بوريل، زعماء دول الاتحاد الأوروبي قائلًا “بعض القادة يقولون، هناك الكثير من الوفيات في غزة، والسؤال الذي يجب طرحه هو: كم عدد الأشخاص الذين يجب أن يموتوا؟ هل يتعين علينا أن ننتظر موت 50 ألف شخص قبل أن نتخذ الإجراءات اللازمة لمنع المزيد؟”.

الاعتراف بدولة فلسطين

وفيما يتعلق بإمكانية اعتراف بعض دول الاتحاد الأوروبي بالدولة الفلسطينية، قال بوريل “إذا اتخذ عدد قليل من الدول هذه الخطوة، فأنا متأكد من أن المزيد سيتبعها”.

يذكر أن أيرلندا وسلوفينيا ومالطا والنرويج تدعم مبادرة الاعتراف بالدولة الفلسطينية التي كانت إسبانيا رائدة فيها.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عشرات الآلاف من القتلى والجرحى الفلسطينيين معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورًا، ورغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.