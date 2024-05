تحذير من خروج أهم مستشفيات غزة من الخدمة خلال 48 ساعة بسبب نفاد الوقود

حذر المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، اليوم الجمعة، من نفاد الوقود بمستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح خلال 48 ساعة؛ مما ينذر بتوقف الخدمة الصحية ووقوع أزمة إنسانية، عقب إغلاق إسرائيل معابر القطاع لليوم السادس على التوالي.

وأعلنت إدارة مستشفى شهداء الأقصى بالمحافظة الوسطى أنها على وشك نفاد الوقود خلال الـ48 ساعة القادمة وبالتالي توقف الخدمة الصحية والطبية.

وأشارت في هذا الصدد إلى توقف توريد الوقود للمستشفى وهو المستشفى الأخير الذي يقدم الخدمة الصحية في قطاع غزة بعد تدمير الاحتلال للقطاع الصحي والمنظومة الطبية وإخراج 33 مستشفى من الخدمة بشكل كامل.

وحمّل الإعلام الحكومي بغزة، إسرائيل والولايات المتحدة وجميع الجهات ذات العلاقة، المسؤولية الكاملة عن أية كارثة أو أزمة حقيقية قد تقع في أي لحظة بسبب نفاد الوقود في مستشفى شهداء الأقصى.

وحذر المكتب من تهديد ذلك لحياة المرضى، وأشار إلى أنه قد يترتب على هذه الأزمة وفيات في المرضى والأطفال، وخاصة المرضى والجرحى المنومين في أقسام العناية المركزة والحضانة.

Two days ago, amid intensified bombardment in Rafah, a @WHO staff member's home was destroyed due to an airstrike in its vicinity; he was injured, along with his spouse and one child. His 7 year old niece was killed.

We are deeply saddened by this tragedy and loss. Other…

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) May 10, 2024