جامعات إسبانيا تهدد بتعليق جميع أشكال التعاون مع إسرائيل

أبدت الجامعات الإسبانية استعدادها لتعليق تعاونها مع أي مؤسسة تعليمية إسرائيلية لا تعرب عن “التزام واضح بالسلام”.

وفي بيان، أمس الخميس، دان مجلس الجامعات الإسبانية “كرو” (CRUE)، العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وأعلن عن دعمه للاحتجاجات الطلابية المطالبة بوقف الحرب.

وطالب المجلس، الذي يضم 76 جامعة إسبانية (50 عامة و26 خاصة)، بوقف فوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، متعهدا “مراجعة العلاقات، وإذا لزم الأمر، تعليق التعاون مع الجامعات ومراكز الأبحاث الإسرائيلية التي لم تعرب عن التزامها الراسخ بالسلام واحترام القانون الإنساني الدولي”.

كما طالب المجلس، الاحتلال الإسرائيلي باحترام القانون الدولي، والسماح بإدخال جميع المساعدات الإنسانية لغزة، وأن تلتزم بالتدابير التي أقرتها الأمم المتحدة.

بدوره أعرب سيباستيان غونزاليس، الطالب في القانون والعلوم السياسية في جامعة كومبلوتينسي في مدريد، عن عدم رضاه من بيان مجلس الجامعات، مشددًا على ضرورة أن تقطع علاقاتها مع إسرائيل، معتبرًا أن هذا هو السبيل الوحيد لفض الاعتصامات.

وقال غونزاليس، وهو المتحدث باسم المعتصمين، لوكالة الصحافة الفرنسية “ما نريده حقا هو أن تلبي الحكومة ورؤساء الجامعات مطالبنا وقطع العلاقات مع إسرائيل، عندما تلبى مطالبنا سنفض المخيم. وحتى ذلك الحين سنواصل المقاومة هنا وفي جميع أنحاء إسبانيا”.

The senate of the University of Barcelona (UB) approves a motion calling for the university to break all institutional and academic ties with Israel, including centers, research institutes, companies, and other institutions in Israel. pic.twitter.com/h1UeeT7Cy3

