حزب الله يعلن شن هجمات عدة على مواقع إسرائيلية (فيديو)

أعلن “حزب الله” اللبناني، الخميس، شن عدد من الهجمات ضد مواقع وثكنات تابعة للجيش الإسرائيلي، من بينها هجوم بمسيّرات “انقضاضية”.

ونشر “حزب الله”، مساء الخميس، مشاهد من عملية استهداف “مَبْنَيَيْن يتموضع فيهما جنود جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة المطلة شمال فلسطين المحتلة”.

كما نشر الحزب مقطع “فيديو” لمشاهد من عملية استهداف “نقطة تجمّع لجنود جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة شتولا شمال فلسطين المحتلة”.

وأعلن الحزب عن استهداف “موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة”.

كما أعلن الحزب، مساء الخميس، عن استهداف ‌‌”‏آلية ‏عسكرية في موقع المالكية بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة ‏وأوقعوا طاقمها بين قتيل ‏وجريح وشوهدت النيران تشتعل فيها”.

ونشر الحزب مقطع “فيديو” لعملية الاستهداف.

وأعلن “حزب الله” شن هجوم باستخدام مسيّرات انقضاضية استهدف “القيادة العسكرية لإدارة قوات العدو في مستعمرة كفرجلعادي ‏ومحيطها، وأصابت غرفة عملياتها بشكل مباشر وأوقعت ضباطها وجنودها بين قتيل وجريح”، وذلك ردًا على “اغتيال المجاهدين في بلدة بافليه“.

كما نشر “حزب الله” مقطع “فيديو” لعملية استهداف “أجهزة تجسسيّة في موقع حدب البستان التابع لجيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية”.

وأعلن الحزب استهداف انتشار “لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع جل العلام بصاروخ بركان من العيار الثقيل”، وكذلك استهداف “‏مجموعة لجنود العدو الإسرائيلي في نقطة الجرداح بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة ‏وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح”.

ونشر “حزب الله” مقطع “فيديو” لمشاهد من عملية استهداف “موقع الراهب التابع لجيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية”.

وأعلن الحزب، في وقت سابق الخميس، استهداف “مركز ‌‏قيادي مستحدث للعدو الإسرائيلي في مستعمرة نطوعة بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة”، واستهداف “إحدى المنظومات الفنية المستحدثة التي تم تثبيتها مؤخرًا في موقع ‏راميا بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها”.