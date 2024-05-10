داسوا على “عش دبابير”.. جيش الاحتلال يعلن إصابة 12 جنديا خلال عملية جنوبي غزة
نُقلوا إلى المستشفى
أفاد متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بإصابة 12 جنديًا جنوبي قطاع غزة ونقلهم إلى المستشفى، بسبب “عش دبابير”.
وقالت إذاعة جيش الاحتلال في منشور على منصة إكس “في إطار العمليات التي نفذها الجيش الإسرائيلي جنوب قطاع غزة في وقت سابق من اليوم، داست قوة من الجيش على عش دبابير”.
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وأضافت “أسفر ذلك عن إصابة 11 جنديا بجروح طفيفة وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، كما تم إجلاء جندي آخر بحالة متوسطة”، موضحة أن الجيش أبلغ عائلات الجنود بالحادثة، لكنه لم يحدد مكان وقوعها بالضبط.
לוחם צה"ל נפצע בינוני ו-11 לוחמים נפצעו קל כשנעקצו לאחר שעלו על קן צרעות במהלך פעילות בדרום הרצועה@Doron_Kadosh
— גלצ (@GLZRadio) May 10, 2024
وصباح الاثنين، أعلنت تل أبيب بدء عملية عسكرية في رفح جنوب قطاع غزة وزعمت أنها محدودة النطاق، ووجهت تحذيرات إلى أكثر من 100 ألف فلسطيني بإخلاء شرق المدينة قسرا.
وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى 34904، وأكثر من 78514 مصابا، وما زال الآلاف من الضحايا تحت الركام.