سرايا القدس تقصف جنودا وآليات للاحتلال شرق رفح وتسيطر على مسيّرة إسرائيلية (فيديو)

نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مشاهد جديدة لقصفها آليات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة.

وقالت السرايا، في البيانات المرفقة بالفيديو، إن المشاهد لـ”حمم من الهاون” دك بها لواء رفح تحشدات وآليات الاحتلال المتوغلة شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد إطلاق مقاتليها لقذائف هاون عيار 122 ملم، وذلك من 4 مناطق متفرقة، وأكدت السرايا أن مشاهد القصف بتاريخ أمس الخميس.

كما أظهرت المشاهد ورقتين كُتب على أولاهما “نحن لا نهزم، ننتصر أو نفوز فورزًا عظيمًا (الشهادة في سبيل الله)”، وعلى الأخرى “في ذكراك حاج جهاد غنام”، وهو أمين سر المجلس العسكري بالسرايا الذي اغتالته إسرائيل رفقة آخرين قبل عام وتحل ذكرى استشهاده اليوم.

وفي بيانات مقتضبة أخرى، أعلنت السرايا مجموعة من العمليات التي قامت بها اليوم الجمعة ضد الاحتلال الإسرائيلي، وقالت إنها سيطرت على طائرة مسيّرة إسرائيلية من نوع “سكاي لارك” في رفح.

حي الزيتون

وفي شمال قطاع غزة، قالت “فجرنا حقلا من الألغام والعبوات الأرضية الشديدة الانفجار في عدد من آليات العدو المتوغلة شرق حي الزيتون جنوب مدينة غزة”.

وفي الشمال أيضًا، قصفت سرايا القدس تجمعًا لآليات وجنود الاحتلال في محيط صالة “مون لايت” بشارع 8 في حي الزيتون.

كما أعلنت السرايا استهدافها بقذيفة (RPG) آلية إسرائيلية في محيط مستوصف الزيتون بحي الزيتون.

وعصر اليوم، قالت السرايا في بيان “استهدف مجاهدونا بقذيفة تاندوم عددا من جنود العدو يعتلون برج دبابة مقابل مستوصف الزيتون وحققوا إصابة مباشرة”.