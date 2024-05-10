عملية مركّبة في رفح وقصف كرم أبو سالم.. القسام تنفذ سلسلة هجمات موسعة ضد الاحتلال

أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- اليوم الجمعة، تنفيذ سلسلة عمليات موسّعة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلية المتوغلة في قطاع غزة، فضلًا عن قصف مستوطنات ومواقع عسكرية خارج القطاع.

وفي بيانات منفصلة، أوردت القسام، أنها قصفت موقع “كرم أبو سالم العسكري” بقذائف الهاون من العيار الثقيل، وفي المقابل أعلن جيش الاحتلال أن منظومة القبة الحديدية اعترضت صاروخين تم إطلاقهما من رفح بجنوب قطاع غزة على منطقة كرم أبو سالم، وقال إن صفارات الإنذار دوت في المنطقة.

وعلى مدار اليوم نشرت القسام، العديد من البيانات حول العمليات التي نفذتها ضد الاحتلال، وتضمنت كمائن وتفخيخ أنفاق وعمليات عسكرية مركبة. واستهدفت الكتائب حتى عصر يوم الجمعة، 4 دبابات و3 آليات عسكرية إسرائيلية في مناطق متفرقة من القطاع.

“عمل عسكري مركّب”

في رفح، حيث بدأ جيش الاحتلال لأول مرة التوغل البري قبل أيام، قالت الكتائب إنها نفذت “عملا عسكريا مركبا ومتزامنا بالقرب من مسجد الدعوة شرق رفح حيث تم استهداف مبنى تحصن فيه عدد من الجنود بقذيفة (تي بي جي) المضادة للتحصينات، واستهداف ناقلة جند كانت أسفل المبنى بقذيفة (الياسين 105)، واستهداف مجموعة راجلة من الجنود كانوا بجوار الناقلة بقذيفة مضادة للأفراد وإيقاع كامل أفراد القوة بين قتيل وجريح”.

وفي محيط ثكنة سعد صايل شرق رفح، أكدت القسام أنها “أوقعت قوة صهيونية بكمين محكم، بعد تفجير حقل ألغام معد مسبقا، فضلا عن إيقاع أفراد القوة بين قتيل وجريح، إلى جانب استهداف دبابتين صهيونيتين بقذائف الياسين 105، إلى جانب تدمير ناقلة جند صهيونية بقذيفة الياسين 105، واشتعال النيران فيها”.

كما أعلنت الكتائب أن مقاتليها تمكنوا من تفجير عين نفق في قوة إسرائيلية من سلاح الهندسة و”إيقاع أفرادها بين قتيل وجريح، والاستيلاء على بعض المعدات الخاصة بالقوة في محيط ثكنة سعد صايل”.

وأكدت القسام استهداف دبابة ميركافا بقذيفة “الياسين 105″، في منطقة أبو حلاوة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

اشتباكات ضارية

وفي شمال غزة، أفادت القسام أن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع القوات الإسرائيلية المتوغلة جنوب حي الزيتون، مشيرة إلى أنها دمرت دبابة ميركافا 4 بقذيفة “الياسين 105” جنوبي الحي.

وبالاشتراك مع كتائب الشهيد جهاد جبريل، قصفت الكتائب قوات الاحتلال المتموضعة في محور نتساريم بمنظومة الصواريخ “رجوم 114 ملم”.

ولا تزال القسام تقصف مواقع ومناطق عسكرية خارج قطاع غزة، وصباح اليوم، ذكرت الكتائب أنها قصفت موقع “إسناد صوفا” العسكري بمنظومة الصواريخ “رجوم” القصيرة المدى من عيار 114 ملم، كما قصفت تجمع “مفتاحيم” برشقة صاروخية.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد بدأ عملية في شرق مدينة رفح ليلة الاثنين الماضي وسط تحذيرات إقليمية ودولية من تداعيات عملية عسكرية في المدينة، التي يوجد بها قرابة 1.5 مليون فلسطيني نزحوا من أنحاء قطاع غزة نحو رفح.