“محض هراء”.. بيرس مورغان يحرج مسؤولا إسرائيليا على الهواء (فيديو)

أربك المذيع البريطاني الشهير بيرس مورغان، المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية آفي هايمان، وأحرجه على الهواء مباشرة، بعدما سأله عن عدد المدنيين الذين قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وقال هايمان، إن جيش الاحتلال “قتل نحو 14 ألفًا من مقاتلي حماس”، وحينما سأله مورغان عن عدد المدنيين الذين قتلهم الاحتلال رفض هايمان الإجابة مدعيًا أنه ليس مخولًا بإعطاء هذه المعلومة.

وبدأت حدّة النقاش ترتفع، عندما حاول هايمان التهرّب من إجابة السؤال، ليقول له مورغان “لديكم أرقام دقيقة لإرهابيي حماس الذين قتلتموهم، لماذا لا تعرف عدد المدنيين الذين قتلتموهم؟”، ليجيب هايمان “ليس لدينا أرقام دقيقة كما تعلم بسبب ضبابية الحرب، كما أنه من الواضح أن تركيزنا على ملاحقة حماس”.

فأعاد مورغان سؤاله “حسنًا هذا يعني أنكم تعطون أهمية كبرى لقتل عناصر حماس من حيث العدد والمساءلة بمقابل المدنيين الأبرياء الذين لا تعرف عددهم بالضبط، وهذا غير مقبول إن كنتم تعرفون بالضبط عدد عناصر حماس الذين قتلتموهم فيجب أن تعرفوا عدد المدنيين الذين قتلتموهم، وإلا فإنك تعطي الأولوية لحياة الإرهابيين على حساب الأبرياء”.

"هذا محض هراء"

المذيع البريطاني مورغان يُربِك المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية بعد قوله إنه لا يعلم عدد قــتـ.ـلى المدنيين الفلسطينيين#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/ySpmyg1Vd7 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 9, 2024

وسخر مورغان مع إصرار هايمان على إجابته، وقال له “هذا أمر غير عادي، فأنت متحدث رسمي باسم الحكومة الإسرائيلية، وليس لديك فكرة عن عدد المدنيين الذين قتلتموهم، وأعتقد أنك أخبرتني للتو أنكم حذرون جدًّا من استهداف وقتل المدنيين، ولكن إذا كنت لا تعرف عدد المدنيين الذين قتلتموهم، فكيف يمكنك أن تقول ذلك بهذه الثقة؟”.

وأضاف مورغان محرجًا الضيف “هذا محض هراء، لماذا أنت مخوّل أن تعطيني عدد الإرهابيين الذين قتلتموهم وليس عدد المدنيين، هل تريد مني أن أصدق أنك حذر للغاية بشأن عدد المدنيين الذين تقتلونهم؟ ولديكم سجّل مثالي مذهل ولكنك لا تعرف كم من المدنيين قتلتموهم؟ إذن كيف أعرف أنكم كنتم حريصين؟”.

وتنكر إسرائيل أعداد ضحايا الحرب التي تعلنها وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، في حين تعترف بها المؤسسات الأممية وعلى رأسها الأمم المتحدة.

وبحسب أرقام وزارة الصحة الأخيرة، فإن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي حتى أمس الخميس، بلغ 34 ألفًا و904 شهداء، و78 ألفًا و514 مصابا، غالبيتهم من النساء والأطفال، وحوالي 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين.