مقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة 3 بجروح خطرة في معارك غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، مقتل 4 جنود في صفوفه، وإصابة 3 آخرين بجروح خطرة، في معارك بقطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال في بيان، إن 4 جنود (جميعهم يبلغون من العمر 19 عامًا) قتلوا في معارك شمالي قطاع غزة.

وأضاف أنهم ينتمون لكتيبة 931 في لواء ناحال (أحد ألوية النخبة في الجيش الإسرائيلي).

وأشار البيان إلى أن “ضابطًا من نفس الكتيبة أصيب بجروح خطيرة في معارك شمالي القطاع، بينما أصيب عسكريان من الكتيبة التاسعة في لواء 401 بجروح خطيرة إثر معارك جنوبي القطاع”، دون تحديد فيما إذا كان المصابان جنديين أم ضابطين.

وخلال اليومين الماضيين نفّذت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة عمليات عدة وهجمات ضد جنود إسرائيليين وتموضعات لهم في مناطق متفرقة من القطاع.

وتعد منطقة شرق مدينة رفح جنوبي القطاع، أكثر الساحات التي شهدت قتالًا ضاريًا بين الفصائل الفلسطينية على رأسها كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة “حماس” وجيش الاحتلال، الذي اجتاح رفح ضمن عملية وصفها بأنها “محدودة”.

كما أعلنت القسام، صباح الخميس، أنها “قنصت ضابطًا صهيونيًا جنوب حي الزيتون بمدينة غزة”، وأصابته “إصابة مباشرة”، إضافة عن تنفيذها هجمات عدة بصواريخ متعددة وقذائف هاون ضد قوات إسرائيلية في مدينة غزة، وحي الزيتون (شمال).

وبذلك يرتفع عدد القتلى المعلن للجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 619، بينهم 271 منذ اندلاع الحرب البرية في 27 من الشهر ذاته، وسط تشكيك من محاولات الجيش عدم الكشف عن العدد الحقيقي لضحاياه.

كما ارتفع العدد المعلن للمصابين في صفوف الجيش منذ بدء العملية البرية إلى 1610 بينهم 325 إصابة خطرة، بحسب معطيات رسمية.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023، حربًا مدمرة على غزة خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى “إبادة جماعية”.