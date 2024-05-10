نشيد الحرية والحياة.. نازحان ينقلان بالغناء “صوت غزة” إلى العالم (فيديو)

في طرقات غزة وفوق أنقاض منازلها التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي، يتجول الفنانان الفلسطينيان عبد الكريم المدلل ومحمد أبو عيطة برفقة بعض الأطفال، وهما يغنيان لفلسطين وغزة، تعبيرا عن تمسك شعبها بالحياة رغم الحرب.

المدلل وأبو عيطة، وهما نازحان من شمال غزة، يأملان جذب انتباه العالم لمأساة القطاع جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ نحو 7 شهور، لتوصيل صوت غزة إلى العالم بالغناء.

يقول عبد الكريم المدلل للجزيرة مباشر “نحن نغني لنثبت للعالم أننا موجودون، صوتنا لن يتوقف، وسنبقى نغني للحرية وحب الأرض والحياة”.

وعبّر عبد الكريم عن أمله أن تتوقف الحرب الضارية على غزة، وأن يتضامن الجميع مع أهالي القطاع.

من جانبه، قال محمد أبو عيطة “سنوصل رسالتنا للعالم بالغناء حتى آخر يوم من حياتنا، فهذا دور كل صاحب رسالة، فنحن نزحنا من شمال غزة مثل كثير من الفلسطينيين، ورغم مرور أكثر من 200 يوم على الحرب فلا نزال على قيد الحياة”.

وأضاف “أن غزة مليئة بالمواهب في كل المجالات، يجب على العالم أن يمنح هذه المواهب الفرصة، ويستمع إلى صوتها”.

وأوضح المدلل وأبو عيطة أنهما اضطرا بسبب ظروف الحرب والنزوح إلى إنتاج وتصوير الأغاني بواسطة الهواتف المحمولة، ليوصلا صوت غزة إلى العالم.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشنّ إسرائيل حربا مدمّرة على قطاع غزة خلّفت حتى أمس الخميس، 34 ألفًا و904 شهداء، و78 ألفًا و514 مصابًا، غالبيتهم من النساء والأطفال، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنّين.