نواب جمهوريين في الكونغرس: بايدن يكذب عليكم حول علاقتنا بإسرائيل (فيديو)

أجمع عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي عن الحزب الجمهوري، أن سياسة الرئيس جون بايدن الحالية تجاه إسرئيل تتسم بالكثير من الكذب، وأن إجراءاته الأخيرة الخاصة بتعليق إرسال شحنة أسلحة يستخدمها جيش الاحتلال في حربه ضد المدنيين في قطاع غزة، يتعارض مع الأمن القومي الأمريكي.

وقال النائب الجمهوري ليندسي غراهام عن ولاية كارولينا الجنوبية، إن بايدن إلى جانب ووزيرالدفاع لويد أوستن يحاولان السيطرة على مآلات الحرب في قطاع غزة .

وأضاف غراهام موجهًا خطابًا مباشرًا إلى قادة إسرائيل “لدي رسالة واحدة لكم لا تسمحوا لهما بالقيام بهذ الامر”.

وقال النائب تيد كروز عن ولاية تكساس “إن إدارة الرئيس بايدن معادية لإسرائيل منذ اليوم الأول للحرب على قطاع غزة، وطوال هذه المدة كانت تحاول تقويض عمل الجيش الإسرائيلي في حسم المعركة سريعا والقضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

