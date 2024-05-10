هيئة البث الإسرائيلية: عدد كبير من مقاتلي حماس غادر رفح واستراتيجية السنوار هي الأهم

عدد كتائب حماس الباقية برفح “لا يهم” وإنما الاستراتيجية التي يتبعها السنوار

أكد ثلاثة مسؤولين إسرائيليين مطلعين أنه لم تعد في منطقة رفح جنوبي قطاع غزة، أربع كتائب تابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) كما يعتقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وبحسب تصريحات المسؤولين الثلاثة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية، فقد غادر جزء كبير من القوة المقاتلة المدينة وضواحيها، وانتقلوا إلى خان يونس، وربما أيضًا إلى المخيمات وسط القطاع.

وتابعت “وما تبقى هو حوالي كتيبتين في الجهة الغربية من المدينة، ربما في منطقة تل السلطان”.

مسؤولون إسرائيليون يوضحون أن القوة الرئيسية لحماس في رفح هما كتيبتان فقط في غرب المدينة، وذلك بينما يتحدث رئيس الوزراء عن أربع كتائب للحركة تتحصن في المدينةhttps://t.co/A1IKfFfXFw pic.twitter.com/rrkhvhEcg8 — مكان الأخبار (@News_Makan) May 10, 2024

“استراتيجية السنوار”

ويقول المراقبون -وفق الهيئة الإسرائيلية- إن عدد الكتائب المتبقية لحماس في مدينة رفح “لا يهم”، وإنما الاستراتيجية التي يتبعها يحيى السنوار قائد حماس في غزة، وهي أن يبقى تحت الأرض مدة طويلة تمتد أكثر من المدة التي يحتمل جيش الاحتلال البقاء خلالها فوق الأرض.

وقبل أيام، أعلن الجيش الإسرائيلي عن عملية برية محدودة في المدينة؛ مما أدى إلى إغلاق معبر رفح بين غزة ومصر، وهو من نقاط العبور الأساسية للمساعدات الإنسانية. لكن نتنياهو توعد بشنّ هجوم كبير بزعم القضاء على حركة حماس في المدينة.

“نتنياهو تعمد عرقلة المفاوضات بعملية رفح”

وكشف تقرير لصحيفة هآرتس الإسرائيلية أن نتنياهو، اقترح قبل أسبوعين، بدء التحضيرات العسكرية لعملية اجتياح رفح وجنوب قطاع غزة عند علمه بأن حماس على وشك أن توافق على صفقة وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وهو ما يشكل عرقلة واضحة للمفاوضات.

وأضاف التقرير أن أغلب أعضاء الكابينت عارضوا الخطوة لعلمهم بأن مثل هذه الخطة ستؤدي إلى انهيار المفاوضات، ولمعارضة الولايات المتحدة لهذا الخطوة بدون وجود خطة مستقبلية.