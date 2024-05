إسرائيل توسع عملياتها في رفح وتأمر بإجلاء الفلسطينيين

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الجيش أصدر اليوم السبت أوامر للسكان في المزيد من مناطق مدينة رفح بقطاع غزة بالجلاء والتوجه إلى منطقة المواصي.

وحدد المتحدث باسم جيش الاحتلال عبر صورتين نشرهما على حسابه، دعوة لإخلاء مناطق جباليا وأحياء السلام والنور وتل الزعتر ومشروع بيت لاهيا ومعسكر جباليا وعزبة ملين والروضة، والنزهة، والجرن، والنهضة، والزهور، والتوجه فورًا إلى غرب مدينة غزة.

كما دعا سكان مخيمي رفح والشابورة وأحياء الإداري والجنينة وخربة العدس في بلوكات: 6-9, 17, 25-27, 31، لإخلائها والتوجه فورًا إلى المواصي.

ويتضح من الصورة أن جيش الاحتلال يريد تجميع النازحين في رفح بمنطقة المواصي الواقعة على الشريط الساحلي للبحر المتوسط، وتمتد على مسافة 12 كلم وبعمق كيلومتر واحد، من دير البلح شمالا، مرورًا بمحافظة خان يونس جنوبًا، وحتى بدايات رفح أقصى الجنوب.

وتعد المنطقة مفتوحة إلى حد كبير وليست سكنية، كما تفتقر إلى بنى تحتية وشبكات صرف صحي وخطوط كهرباء وشبكات اتصالات وإنترنت، وتقسم أغلب أراضيها إلى دفيئات زراعية أو رملية.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد حذر أمس الجمعة من أن هجوما بريا إسرائيليا على رفح سيؤدي إلى “كارثة إنسانية هائلة”.

وقال غوتيريش إن “هجوما بريا واسع النطاق في رفح سيؤدي إلى كارثة إنسانية لا يمكن تصورها ويوقف جهودنا لدعم الناس مع اقتراب المجاعة”.

وقالت الأمم المتحدة إن نحو 30 ألف شخص يفرون “يوميا” من رفح إلى أماكن أخرى يسودها الدمار.

وقال رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في غزة جورجيوس بتروبولوس “تأثّر بأمر الإخلاء الأخير الذي أصدرته الحكومة الإسرائيلية والمرتبط بالعملية العسكرية في غزة حتى الآن 110 آلاف شخص أو أكثر نزحوا شمالًا”.

Everywhere you look now in west #Rafah this morning, families are packing up. Streets are significantly emptier; @unrwa estimates 150,000 people have now fled Rafah.

New areas have been issued evacuation orders towards central #Rafah in south #Gaza AND #Jabalia in North #Gaza pic.twitter.com/bolQsVQSJL

— Louise Wateridge (@UNWateridge) May 11, 2024