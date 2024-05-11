إطلاق 4 صواريخ من رفح اتجاه كرم أبو سالم بمحيط غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، اعتراضه صاروخًا أُطلقت من رفح جنوبي قطاع غزة اتجاه مستوطنة كرم أبو سالم بمحيط غزة، وسقوط 3 صواريخ أخرى في مناطق مفتوحة.

وفي منشور بحسابه على منصة إكس قال الجيش: في أعقاب صفارات الإنذار التي تم تفعيلها في منطقة كرم أبو سالم قبل قليل، تم رصد 4 عمليات إطلاق صواريخ من رفح.

وأضاف: تمكن مقاتلو الدفاع الجوي من اعتراض صاروخ واحد، وسقطت البقية في منطقة مفتوحة، ولم تقع إصابات.

وتقع كرم أبو سالم ضمن ما يسمى المجلس الإقليمي لأشكول الذي يضم 32 مستوطنة بمحيط غزة، وهي متاخمة لمدينة رفح الفلسطينية، وتشكل منطقة تحشد أمامية للقوات الإسرائيلية المتوغلة.

وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي الاثنين الماضي عملية عسكرية في رفح، وسيطر على الجانب الفلسطيني من معبر المدينة، وقام بإغلاقه.

ورغم زعمه أن العملية محدودة النطاق، دعا جيش الاحتلال، صباح اليوم، إلى تهجير سكان أحياء جديدة في قلب المدينة بشكل فوري، ليوسع بذلك عملياته.

ونزح آلاف الفلسطينيين من وسط مدينة رفح جنوبي غزة إلى مناطق غربي القطاع، بعد ساعات من تحذير الجيش.

وقدّرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، نزوح 150 ألف فلسطيني من رفح.

والأحد الماضي، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن معدل إطلاق الصواريخ من قطاع غزة اتجاه إسرائيل فاق التوقعات رغم انخفاضه تدريجيا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.

وأوضحت الإذاعة أنه تم إطلاق 113 صاروخًا في إبريل/نيسان الماضي أي بمعدل 3 أو 4 في اليوم، مضيفة: “هذا ليس ما كنا نتوقعه في هذه المرحلة من الحرب بالضبط”.