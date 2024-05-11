اكتشاف مقبرة جماعية جديدة بمجمع الشفاء تحوي 50 جثة مجهولة الهوية (فيديو)

فاجعة أخرى تسبب فيها جيش الاحتلال بمجمع الشفاء الطبي، وذلك بعد اكتشاف الدفاع المدني بغزة مقبرة جماعية تحتوي على أكثر من 50 جثة أكثرها “متحللة” ومجهولة الهوية، وفق ما ذكره المقدم رامي عبد المنعم دبابيش العامل بوحدة الإنقاذ التابعة للدفاع المدني.

وأضاف دبابيش “أخرجنا عددًا من الشهداء من ساحة استقبال مجمع الشفاء الطبي، وحتى الآن تم اكتشاف مقبرة ثالثة، وهي مقبرة تحتوي على عدد كبير من الشهداء، وهذا يدل على وجود عمليات إبادة جماعية، ولم يتم التعرف على غالبية هذه الجثث بسبب تحلل بعضها وسوء حالتها”.

وتُظهر اللقطات المصورة الجرافات وهي تقوم بانتشال جثث الشهداء، كما تُظهر قيام الطواقم الطبية وأفراد الدفاع المدني بنقل الجثث تمهيدًا لدفنها.

عشرات الجثث لنساء وأطفال وشيوخ

وفي السياق ذاته، أوضح المسعف عادل مشهراوي أنه ساعد في إخراج عشرات الجثث، مشيرًا إلى اكتشاف مقبرة جماعية بها عشرات الجثث لنساء وأطفال وشيوخ، وأكد أنهم يعملون على دفن تلك الجثث في أماكن محددة حفاظًا على كرامتها، قائلًا “إكرام الميت دفنه”.

ووفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ووكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية، فإن عدد المقابر الجماعية التي عثرت عليها الطواقم الطبية داخل المستشفيات في القطاع وصل إلى 7، واحدة في مستشفى كمال عدوان، و3 مقابر في مجمع الشفاء الطبي، و3 مقابر في مجمع ناصر الطبي، وجرى إخراج جثث 520 شهيدًا منها.