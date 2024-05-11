القسام تبث مشاهد تجهيز وإطلاق رشقة صاروخية باتجاه بئر السبع (فيديو)

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مقطع فيديو لعملية التجهيز التي سبقت إطلاق رشقة صاروخية باتجاه مدينة بئر السبع، يوم الجمعة.

ويُظهر المقطع آثارًا على الأرض في مكان الإطلاق، وقالت كتائب القسام إنها لآليات قوات الاحتلال الإسرائيلي التي كانت موجودة في المكان نفسه في وقت سابق.

التجهيز والإطلاق

وعرض المقطع لعملية التجهيز ثم إطلاق الصواريخ.

وأعلنت كتائب القسام، في بيانين منفصلين بفارق ساعة تقريبًا أمس الجمعة، قصف مدينة بئر السبع برشقتين صاروخيتين “ردًّا على المجازر بحق المدنيين” في غزة.

ونشرت القسام مقطع فيديو يُظهر عملية القصف، الذي أسفر عن إصابة إسرائيلية إضافة إلى الأضرار المادية.

وتبعد بئر السبع نحو 40 كيلومترًا عن منطقة غلاف غزة، وكانت آخر مرة قامت فيها كتائب القسام بقصف المدينة في ديسمبر/كانون الأول الماضي.