القسام تقصف بئر السبع لأول مرة منذ نهاية العام الماضي (فيديو)

نشرت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة “حماس“، مقطع فيديو لإطلاق رشقتين صاروخيتين تجاه مدينة بئر السبع، والتي أعلنت عنهما في وقت سابق الجمعة.

وقالت كتائب القسام في بيانين منفصلين، بفارق ساعة تقريبا، إنها قصفت مدينة بئر السبع برشقات صاروخية “ردا على المجازر بحق المدنيين”.

وأصيبت إسرائيلية بجروح جراء القصف، بحسب وسائل إعلام.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إن الجيش رصد إطلاق عدد من الصواريخ من غزة نحو بئر السبع، مدعية أنه “تم اعتراض معظمها”.

من جانبها، تحدثت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن إطلاق 14 قذيفة صاروخية من غزة نحو بئر السبع.

وتبعد بئر السبع نحو 40 كيلومترا عن منطقة غلاف غزة، وكانت آخر مرة تعرضت فيها المدينة للقصف من قبل كتائب القسام في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.