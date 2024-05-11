القسام تقصف قوات وآليات للاحتلال شمالي غزة وإسرائيل تعلن مقتل ضابط (فيديو)

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم السبت، مشاهد جديدة من صدها لآليات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة، فضلًا عن قصف تجمعات للجيش بمحور نتساريم وسط القطاع.

وأظهرت المشاهد مقاتلي الحركة وهم يقصفون تجمعات لآليات الاحتلال جنوب حي الزيتون بمدينة غزة شمالي القطاع، وذلك بقذائف الهاون من 4 مناطق مختلفة، مؤكدة أن تاريخ المشاهد يعود إلى أمس الجمعة.

وحسب مشاهد رصدتها القسام، قالت إنها لتراجع الآليات بعد دكها بقذائف الهاون، إضافة إلى هبوط مروحيات إسرائيلية لإجلاء القتلى والجرحى بصفوف الاحتلال، وفق البيان.

كما نشرت كتائب القسام مقطع فيديو لقصفها القوات الموجودة في محور نتساريم بمنظومة الصواريخ “رجوم 114″، وذلك بالاشتراك مع كتائب الشهيد جهاد جبريل.

ومحور نتساريم (مفرق الشهداء) هو ممر يفصل بين مدينة غزة وشمالها عن المنطقة الوسطى وجنوبي القطاع.

مقتل ضابط إسرائيلي

في المقابل، أعلن جيش الاحتلال، اليوم السبت، مقتل أحد ضباطه في معارك شمالي غزة.

وقال الجيش في بيان إن الضابط “آرييل تسيم” (20 عامًا)، الذي كان مقاتلًا في لواء ناحال، سقط في معركة شمالي قطاع غزة أمس الجمعة. وبذلك، وحسب البيانات التي يسمح جيش الاحتلال بنشرها، فإن عدد قتلى الجيش الاسرائيلي منذ بداية العداون بلغ 620 قتيلًا.

סמ"ר אריאל צים, לוחם נח"ל בן 20 ממודיעין, נפל בקרב ברצועת עזה. יהי זכרו ברוך @Doron_Kadosh pic.twitter.com/GqYXcOFfHO — גלצ (@GLZRadio) May 11, 2024

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال حربًا مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلفت حتى السبت 34 ألفًا و971 شهيدًا، و78 ألفًا و641 مصابًا، معظمهم أطفال ونساء.

وتواصل إسرائيل حربها رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورًا، ورغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.