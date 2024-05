تفاعل واسع مع غلاف مجلة أمريكية شهيرة سلّط الضوء على الحراك الطلابي الداعم لغزة

أثار غلاف مجلة (ذا نيويوركر) الأمريكية جدلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ تناول الغلاف الخاص بعدد الأسبوع المقبل حال طلبة الجامعات ومظاهر تخرُّج دفعة 2024، بعد أن سيطرت الاحتجاجات المناصرة لغزة والمطالبة بمقاطعة الشركات والمؤسسات الإسرائيلية على الحرم الجامعي لأعرق المؤسسات التعليمية في أمريكا وعدد من الدول الأوروبية.

وأوضحت المجلة أن غلاف عدد 20 من مايو/أيار جاء ليصور حال الطلبة، قائلة “في أعقاب المظاهرات الطلابية ضد الدمار الذي تلحقه إسرائيل بقطاع غزة التي اجتاحت الكليات هذا العام، قررت بعض مؤسسات التعليم العالي إلغاء أو تعديل حفلات التخرج الخاصة بها”.

وجاء الغلاف المرسوم بريشة رسام الكاريكاتير باري بليت متضمنًا صورة واضحة لعسكرة الجامعات واقتحامها من قِبل قوات الأمن بعدما انقرضت مثل هذه المشاهد منذ ستينيات وسبعينات القرن الماضي.

An early look at the cover for next week’s issue, “Class of 2024,” by Barry Blitt. #NewYorkerCovers pic.twitter.com/8pkkl11gmR

— The New Yorker (@NewYorker) May 10, 2024