تفاعل واسع مع غلاف مجلة أمريكية شهيرة سلّط الضوء على الحراك الطلابي الداعم لغزة

أثار غلاف مجلة (ذا نيويوركر) الأمريكية جدلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ تناول الغلاف الخاص بعدد الأسبوع المقبل حال طلبة الجامعات ومظاهر تخرُّج دفعة 2024، بعد أن سيطرت الاحتجاجات المناصرة لغزة والمطالبة بمقاطعة الشركات والمؤسسات الإسرائيلية على الحرم الجامعي لأعرق المؤسسات التعليمية في أمريكا وعدد من الدول الأوروبية.

وأوضحت المجلة أن غلاف عدد 20 من مايو/أيار جاء ليصور حال الطلبة، قائلة “في أعقاب المظاهرات الطلابية ضد الدمار الذي تلحقه إسرائيل بقطاع غزة التي اجتاحت الكليات هذا العام، قررت بعض مؤسسات التعليم العالي إلغاء أو تعديل حفلات التخرج الخاصة بها”.

وجاء الغلاف المرسوم بريشة رسام الكاريكاتير باري بليت متضمنًا صورة واضحة لعسكرة الجامعات واقتحامها من قِبل قوات الأمن بعدما انقرضت مثل هذه المشاهد منذ ستينيات وسبعينات القرن الماضي.

An early look at the cover for next week’s issue, “Class of 2024,” by Barry Blitt. #NewYorkerCovers pic.twitter.com/8pkkl11gmR — The New Yorker (@NewYorker) May 10, 2024

خريجة مكبَّلة

كما تضمّن الرسم الكاريكاتوري خريجة مكبَّلة بوثاق الشرطة على منصة التخرج والبسمة تكسو وجهها، بعد أن فشلت قوات الشرطة في وقف الاحتجاجات وتفكيك معسكرات الاعتصام في ساحات الجامعات.

وعلّق أستاذ الحقوق في جامعة كولومبيا بسام الخواجة بأن ما يظهر في الغلاف دليل جديد على ارتكاب الجامعات الأمريكية جرائم في حق الطلبة تستحق المحاسبة عليها.

An indictment of our universities, who unleashed police to arrest and beat our students all while talking about student safety. https://t.co/mX0BY2KTPC — Bassam Khawaja (@Bassam_Khawaja) May 10, 2024

وقال “أصبحت هناك لائحة اتهام لجامعاتنا التي أطلقت العنان للشرطة لاعتقال وضرب طلابنا أثناء الحديث عن سلامة الطلبة”.

وعبّرت الأكاديمية وأستاذة التاريخ أودري تروشكي عن إعجابها بواقعية غلاف (ذا نيويوركر)، وكتبت عبر منصة إكس “سأقوم بتأطير هذا ووضعه في مكتبي بالحرم الجامعي، لأتذكر هذا التحدي للتعليم العالي، والعديد من القادة الذين خذلونا، والقادة القلائل الذين ارتقوا إلى مستوى المناسبة، والطلبة وأعضاء هيئة التدريس الذين أظهروا الطريق إلى الأمام”.

I’m going to frame this and put it in my office on campus, to remember this challenge to higher education, the many leaders who failed us, the few leaders who rose to the occasion, and the students and faculty who showed the path forward. #highered https://t.co/DUlY5d7kIN — Dr. Audrey Truschke (@AudreyTruschke) May 10, 2024

وأبدت الحقوقية جيرمي أولكر إعجابها بالغلاف أيضًا، وقالت “لا أستطيع التفكير في أي تغطية أفضل لشهر مايو 2024 الذي يُعَد شهر التخرج الجامعي من هذا الغلاف، فهو يمثل تصاعد تدخلات الشرطة العنيفة في المجالات الأكاديمية، والاعتقالات التعسفية لمئات الأكاديميين والعلماء والطلبة المسالمين الذين يرفعون أصواتهم من أجل وقف إطلاق النار في غزة”.

Can’t think of any better cover for May 2024! the month of university commencements, surge in violent police interventions in academic spheres and arbitrary arrests of hundreds of peaceful academics, scholars, and students raising their voices for #GazaCeasefire @NewYorker https://t.co/w8DShag5RX — Cemre Ulker (@UlkerCemre) May 10, 2024

يُذكر أن الحراك داخل الجامعات الأمريكية اندلع عقب قيام طلبة جامعة كولومبيا الشهر الماضي باعتصام تضامني مع قطاع غزة، نصبوا فيه الخيام داخل الحرم الجامعي، وطالبوا بوقف الإبادة الجماعية ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة.

كما دعوا إدارة الجامعة إلى قطع علاقاتها مع المحتل الإسرائيلي، ونددوا بموقف رئيسة الجامعة التي سمحت لشرطة نيويورك بدخول الحرم الجامعي واعتقال عدد من الطلبة.

وامتدت المظاهرات إلى عشرات الجامعات في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، ثم اتسع الحراك إلى جامعات أخرى في دول مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا، شهدت جميعها مظاهرات داعمة لتلك التي عرفتها الجامعات الأمريكية، ومطالبات بوقف الحرب على غزة ومقاطعة الشركات التي تزود إسرائيل بالأسلحة.