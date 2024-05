سي إن إن: إسرائيليون يكشفون تفاصيل انتهاكات بحق فلسطينيين في مركز احتجاز غامض

تمكن إسرائيلي كان يعمل في قاعدة عسكرية أصبحت تعرف الآن بمركز احتجاز “سدي تيمان” في صحراء النقب، من التقاط صورتين لمشهد قال إنه لا يزال يطارده حتى الآن.

وتضمنت الصورتان صفوفًا لنحو 70 أسيرًا فلسطينيًا تم احتجازهم بعد عملية “طوفان الأقصى”، وهم يرتدون بدلات رياضية رمادية ويجلسون على مراتب رقيقة من الورق والجميع معصوبو الأعين، ورؤوسهم مثقلة تحت وهج الأضواء الكاشفة.

ونقلت قناة “سي إن إن” عن الإسرائيلي قوله “إن رائحة كريهة ملأت الهواء في محيط المركز بسبب الجروح المهملة التي تركت لتتعفن”.

وأضاف “قيل لنا إنه لا يُسمح لهم بالحركة أو الكلام، وإنه يجب أن يجلسوا في وضع مستقيم دون أن يقوموا حتى بإلقاء نظرة خاطفة من تحت أعينهم المعصوبة”.

وتابع “إدارة المركز أعطت تعليمات للحراس بالصراخ في وجه كل من يتكلم، وطلبت منهم اختيار الأشخاص الذين يثيرون المشاكل ومعاقبتهم”.

وقالت (سي إن إن) إنها تحدثت مع 3 إسرائيليين كانوا يعملون في هذه المنشأة، وأضافت أن الإسرائيليين الثلاثة رسموا صورة قاسية لمنشأة يقوم فيها الأطباء أحيانًا ببتر أطراف السجناء بسبب الإصابات الناجمة عن تكبيل أيديهم المستمر، والإجراءات الطبية التي يقوم بها أحيانًا أطباء غير مؤهلين.

Strapped down, blindfolded, held in diapers: Israeli whistleblowers detail abuse of Palestinians in shadowy detention center https://t.co/ikjS2dxeVN

