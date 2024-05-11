كتائب المجاهدين تنشر صورا لتصنيع القذائف (فيديو)

نشرت كتائب المجاهدين، التابعة لحركة المجاهدين الفلسطينيين، مشاهد جديدة من داخل إحدى وحدات التصنيع العسكري.

وأظهرت المشاهد تجهيز مقاتلي الكتائب عددًا من قذائف الهاون داخل إحدى الورش، وذلك ضمن معركة طوفان الأقصى، وفقًا للبيان.

وقبل يومين، نشرت الكتائب مشاهد مشابهة من داخل وحدات التصنيع العسكري، لكن المقاتلين كتبوا إهداءات على رؤوس الصواريخ والقذائف “إلى أرواح شهداء شعبنا الصامد في غزة والضفة المحتلة”.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربًا مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلفت حتى السبت 34 ألفًا و971 شهيدًا، و78 ألفًا و641 مصابًا، معظمهم أطفال ونساء، مما استدعى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.

وتواصل إسرائيل حربها المدمرة على غزة رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورًا.