مظاهرة مناهضة لمشاركة إسرائيل في مسابقة “يوروفيجن” بالسويد (فيديو)

شهدت مدينة مالمو جنوبي السويد، وقفة احتجاجية شارك فيها آلاف الأشخاص تنديدًا بمشاركة إسرائيل في مسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن)، وخوضها النهائي الكبير اليوم السبت.

ودعا المشاركون في الوقفة إلى منع إسرائيل من المشاركة في المسابقة، وسط شعارات تطالب بالحرية لفلسطين وتدعو إلى وقف الإبادة الجماعية في غزة ومقاطعة إسرائيل.

وقال إسياس يافاري أحد المشاركين لوكالة الأناضول، إن السماح لإسرائيل بالمشاركة في المسابقة مثال على نفاق الإمبريالية الغربية، وإن مشاركة إسرائيل ليست سوى أغنية حرب سيتم تشغيلها في يوروفيجن، لافتًا إلى استبعاد روسيا من المسابقة عقب حربها على أوكرانيا.

وأشار يافاري، إلى أن الشرطة سمحت باستفزازات مثل حرق القرآن في مالمو، التي تضم مسلمين غالبيتهم من المهاجرين، لكن وسائل الإعلام السويدية حاولت تصوير المؤيدين لفلسطين الذين مارسوا حقهم في الاحتجاج السلمي على أنهم مؤيدون للعنف.

بدورها، قالت مارغا بومان، إنه من الخطأ وجود إسرائيل في مسابقة يوروفيجن.

وأضافت بومان: لا ينبغي السماح لإسرائيل بالمنافسة في المسابقة، لأن روسيا مُنعت من المشاركة بعد مهاجمتها أوكرانيا، لكن ماذا عن الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل؟!

Thousands march in Sweden’s Malmo against Israel’s Eurovision participation — in pictures https://t.co/GMgIjFWnQe pic.twitter.com/2vaxzCbGtr

— Muhammad Yousaf (@MuhammadYo95978) May 10, 2024