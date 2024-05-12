إصابة 3 إسرائيليين في قصف للمقاومة على عسقلان (فيديو)

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية إصابة 3 إسرائيليين في قصف صاروخي أطلقته المقاومة الفلسطينية على عسقلان شمال قطاع غزة.

وقالت هيئة البث إن صاروخًا سقط في عسقلان في وقت مبكر اليوم الأحد، بينما أسقطت القبة الحديدية صاروخًا آخر.

وأظهرت صور نشرتها الهيئة آثار الدمار بأحد المنازل في عسقلان جراء سقوط صاروخ للمقاومة.

הפגיעה הישירה באשקלון הלילה: תיעוד מהנזק הכבד בבית@Itsik_zuarets

צילום: יוסי פרטוק pic.twitter.com/76B5W8ZFx5 — כאן חדשות (@kann_news) May 12, 2024

وأعلن جيش الاحتلال، صباح اليوم الأحد، إطلاق صفارات الإنذار في مدينة عسقلان.

وقبل نحو ساعة، أطلقت المقاومة الفلسطينية من مخيم جباليا شمالي قطاع غزة رشقة صاروخية جديدة باتجاه عسقلان.

وأمس السبت، قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أعادت تنظيم صفوفها شمالي قطاع غزة، بعد أشهر من إعلان جيش الاحتلال نزع سلاح الحركة هناك.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين عسكريين إسرائيليين -لم تسمّهم- قولهم إنه “بعد انسحاب القوات من قطاع غزة في إبريل/نيسان الماضي، أعادت حماس تنظيم نفسها في نقطة الشمال”.

والسبت، وسّع الجيش الإسرائيلي هجماته البرية والجوية بشكل متزامن في جميع محافظات قطاع غزة، بعد مطالبته الأهالي بإخلاء مناطق واسعة في شمالي القطاع ووسط مدينة رفح (جنوب) وتوغله في جنوبي مدينة غزة وشرقي خان يونس (جنوب) إضافة إلى تنفيذه سلسلة غارات عنيفة أسفرت عن عشرات الشهداء والجرحى في شمالي القطاع.