برايان كوكس يقرأ رسالة مؤثرة من أب فلسطيني فقد ابنه وأصيبت ابنته (فيديو)

قرأ الممثل الاسكتلندي الشهير برايان كوكس رسالة جديدة للنازح الفلسطيني في رفح فادي خميس فهمي، وذلك ضمن مبادرة “أصوات لغزة”.

وفي مقطع فيديو نشرته صفحة “أصوات لغزة”، ظهر كوكس (77 عامًا) وهو يتلو الرسالة قائلًا “أنا لاجئ فلسطيني في رفح، فقدت ابني إبراهيم وابنتي مصابة. كان إبراهيم يلقي الشعر ويمثل، كان من أفضل الطلاب في غزة، لم يكن يناديني بأبي أو بابا، بل بفادي فقط، رحمه الله”.

وعن ابنته، قال فادي في الرسالة “ابنتي مصابة، يجب أن تبقى في غرفة معقمة، لكنها تنام على مرتبة منذ وصولنا، وهي تعاني من إصابات حادة”.

وأضاف “نتمنى السلام، نريد البقاء على قيد الحياة، نحن مضطهدون والعالم كله يتجاهل ذلك. نحن شعب السلام، نحن شعب يحب الحياة، لكن يبدو أنه غير مسموح لنا العيش”.

"يبدو أنه غير مسموح لنا العيش".. الممثل الاسكتلندي برايان كوكس يقرأ رسالة مؤثرة من أب غزي فقد نجله وأصيبت ابنته في #رفح#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/Ju3os1HPej — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 11, 2024

وتأتي مبادرة “أصوات لغزة” لتنقل معاناة الشعب الفلسطيني في غزة جراء العدوان الإسرائيلي إلى العالم أجمع، عن طريق قراءة رسائل لسكان غزة وأيضًا كتابات لشهداء، وذلك باللغة الإنجليزية عبر شخصيات بارزة.

وسبق أن قرأ الممثل الاسكتلندي أبياتًا من قصيدة الشاعر والأكاديمي الفلسطيني رفعت العرعير، الذي استشهد بغارة إسرائيلية على قطاع غزة في السابع من ديسمبر/كانون الأول الماضي، ولقي مقطع الفيديو الذي نشره كوكس رواجًا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي.

نجم مسلسل Succession برايان كوكس ينشر قصيدة دعمًا لـ فلسطين 🇵🇸 القصيدة للشاعر رفعت العرير الذي استشهد في غارة اسرائيلية على غزة قبل ايام.. pic.twitter.com/rroWnzjvBK — فيلم و قصة (@MovSto) December 13, 2023

وبرز كوكس أخيرًا، بعد دوره في مسلسل “الخلافة” (Succession) الذي جسّد فيه دور قطب الإعلام المستبد لوغان روي، ونال عليه العديد من الجوائز العالمية.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال حربًا مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلفت حتى أمس السبت 34 ألفًا و971 شهيدًا، و78 ألفًا و641 مصابًا، معظمهم أطفال ونساء، مما استدعى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.