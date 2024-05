بسبب غزة.. طلبة جامعة فرجينيا ينسحبون أثناء كلمة حاكم الولاية (فيديو)

انسحب عدد كبير من الطلبة المناصرين لغزة من حفل تخرُّجهم في جامعة فرجينيا كومنولث الأمريكية، خلال كلمة حاكم الولاية أمس السبت.

وغادر العشرات مع بدء حاكم الولاية الجمهوري غلين يونغكين إلقاء كلمته، احتجاجًا على دوره في اعتقال الطلبة المؤيدين لفلسطين ورفضه إقامة اعتصامات رافضة للحرب على غزة.

وخلال مغادرة الطلاب، ظهر العديد منهم وهم يرتدون الكوفية الفلسطينية.

وخارج الجامعة، تظاهر الطلبة المناصرون لغزة، وهتفوا مطالبين الجامعة بقطع علاقاتها وتعاونها مع إسرائيل.

🇵🇸BREAKING: Students and faculty walked out of graduation at Virginia Commonwealth University during Governor Glenn Youngkin’s commencement speech.

Just days ago, the Governor ordered a brutal assault on protestors for speaking out against genocide. #ShutItDown4Palestine pic.twitter.com/wUHzjMZOCd

— Party for Socialism and Liberation (@pslnational) May 11, 2024