بسبب غزة.. طلبة جامعة فرجينيا ينسحبون أثناء كلمة حاكم الولاية (فيديو)

انسحب عدد كبير من الطلبة المناصرين لغزة من حفل تخرُّجهم في جامعة فرجينيا كومنولث الأمريكية، خلال كلمة حاكم الولاية أمس السبت.

وغادر العشرات مع بدء حاكم الولاية الجمهوري غلين يونغكين إلقاء كلمته، احتجاجًا على دوره في اعتقال الطلبة المؤيدين لفلسطين ورفضه إقامة اعتصامات رافضة للحرب على غزة.

وخلال مغادرة الطلاب، ظهر العديد منهم وهم يرتدون الكوفية الفلسطينية.

طلاب جامعة فرجينيا الأمريكية ينسحبون من حفل تخرجهم خلال كلمة حاكم الولاية احتجاجًا على دوره في اعتقال الطلاب المؤيدين لفلسطين#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/xfKAbAXKso — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 12, 2024

وخارج الجامعة، تظاهر الطلبة المناصرون لغزة، وهتفوا مطالبين الجامعة بقطع علاقاتها وتعاونها مع إسرائيل.

🇵🇸BREAKING: Students and faculty walked out of graduation at Virginia Commonwealth University during Governor Glenn Youngkin’s commencement speech. Just days ago, the Governor ordered a brutal assault on protestors for speaking out against genocide. #ShutItDown4Palestine pic.twitter.com/wUHzjMZOCd — Party for Socialism and Liberation (@pslnational) May 11, 2024

ومنذ 18 من إبريل/نيسان الماضي، تشهد عشرات الجامعات ومنها مؤسسات التعليم العالي المرموقة بالولايات المتحدة الأمريكية احتجاجات ضد الحرب الإسرائيلية على المدنيين في قطاع غزة.

وتصاعدت المظاهرات داخل الولايات المتحدة وفي أوروبا، مع فض الشرطة العديد من الاعتصامات التي أقامها الطلبة داخل الحرم الجامعي.