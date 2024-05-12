سياسة|أمريكا

بسبب غزة.. طلبة جامعة فرجينيا ينسحبون أثناء كلمة حاكم الولاية (فيديو)

طلاب جامعة فرجينيا ينسحبون من حفل تخرجهم أثناء كلمة حاكم الولاية
مدة الفيديو 00 minutes 56 seconds
12/5/2024

انسحب عدد كبير من الطلبة المناصرين لغزة من حفل تخرُّجهم في جامعة فرجينيا كومنولث الأمريكية، خلال كلمة حاكم الولاية أمس السبت.

وغادر العشرات مع بدء حاكم الولاية الجمهوري غلين يونغكين إلقاء كلمته، احتجاجًا على دوره في اعتقال الطلبة المؤيدين لفلسطين ورفضه إقامة اعتصامات رافضة للحرب على غزة.

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وخلال مغادرة الطلاب، ظهر العديد منهم وهم يرتدون الكوفية الفلسطينية.

وخارج الجامعة، تظاهر الطلبة المناصرون لغزة، وهتفوا مطالبين الجامعة بقطع علاقاتها وتعاونها مع إسرائيل.

ومنذ 18 من إبريل/نيسان الماضي، تشهد عشرات الجامعات ومنها مؤسسات التعليم العالي المرموقة بالولايات المتحدة الأمريكية احتجاجات ضد الحرب الإسرائيلية على المدنيين في قطاع غزة.

وتصاعدت المظاهرات داخل الولايات المتحدة وفي أوروبا، مع فض الشرطة العديد من الاعتصامات التي أقامها الطلبة داخل الحرم الجامعي.

المصدر : الجزيرة مباشر