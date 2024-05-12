رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة: لن يستطيعوا القضاء على حماس أو السنوار (فيديو)

قال ماجد عبد الفتاح، رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة، إن إسرائيل “لن تستطيع” الإمساك بقائد حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار.

وأضاف عبد الفتاح، أمس السبت، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج (المسائية) على شاشة الجزيرة مباشر “أعرف أن هناك موقفًا من إسرائيل ضد السنوار، لأنه مضى على الحرب أكثر من 7 أشهر، وحتى الآن لم يستطيعوا الإمساك به، ولن يستطيعوا”.

وتابع “كما لن يستطيعوا القضاء على حركة حماس”، مشيرًا إلى أن الاعتقاد أن حماس مجرد مجموعات عسكرية في بعض المناطق “أوهام”.

"لن يستطيعوا الإمساك بالسنوار".. رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة: حماس فكرة.. ولا يمكن القضاء عليها pic.twitter.com/Iz0qI0aWlA — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 11, 2024

وأردف “حماس عبارة عن فكر أكبر وأعمق من مجرد أفراد، يمكن أن يُقتل العدد الموجود، لكن سيظهر غيره أجيال أخرى طالما لم نصل إلى سلام عادل وشامل، ولم يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه كاملة وتقام دولة فلسطينية مستقلة”.

وعلّق رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة على رفع مندوب إسرائيل صورة ليحيى السنوار أثناء كلمته أمام الجمعية العامة، وقال متهكمًا “مثلما رفع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صورة لدولة إسرائيل في الدورة الماضية من المحيط إلى الخليج”.

“الرئيس يحيى السنوار”

مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة يرفع صورة السنوار ويمزق ميثاق المنظمة احتجاجا على توسيع امتيازات فلسطين بالأمم المتحدة#الجزيرة_مباشر | #الأمم_المتحدة pic.twitter.com/k4P4ZAQCpD — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 10, 2024

وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الاستثنائية العاشرة، الجمعة، لصالح مشروع قرار يدعم طلب فلسطين الحصول على عضوية كاملة، ويوصي مجلس الأمن الدولي بإعادة النظر في الطلب، ويحدد طرقًا لإعمال حقوق وامتيازات إضافية تتعلق بمشاركة فلسطين في الأمم المتحدة.