شاهد: اعتراض صاروخين أطلِقا من رفح باتجاه كرم أبو سالم

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، اعتراض صاروخين أطلِقا من رفح جنوبي قطاع غزة، باتجاه منطقة كرم أبو سالم في غلاف غزة.

وقال الجيش في بيان عبر منصة إكس “عقب دوي صفارات الإنذار في منطقة كرم أبو سالم، نجح مقاتلو الدفاع الجوي (الإسرائيلي) في اعتراض صاروخين من منطقة رفح، دون وقوع أضرار أو إصابات”.

وفي وقت سابق الأحد، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض صاروخًا أطلِق من قطاع غزة باتجاه مستوطنة “ريعيم” بغلاف غزة، دون دوي صفارات الإنذار.

وفجر الأحد، أصيب 3 إسرائيليين بعد سقوط صاروخ أطلِق من غزة على مدينة عسقلان جنوبي إسرائيل.

ورغم تراجعها نسبيًّا، لم يستطع الجيش الإسرائيلي وقف إطلاق الصواريخ من قطاع غزة على الرغم من حربه المتواصلة على القطاع منذ أكثر من 7 أشهر.

والأسبوع الماضي، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن معدل إطلاق الصواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل فاق التوقعات رغم انخفاضه تدريجيًّا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 حربًا مدمرة على غزة، خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى معظمهم أطفال ونساء، مما استدعى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.