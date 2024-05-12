شاهد: القسام تشتبك مع قوات الاحتلال وتقصف دبابات في جباليا
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12/5/2024-|آخر تحديث: 12/5/202405:09 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، تنفيذ سلسلة من العمليات ضد الجنود والآليات الإسرائيلية المتوغلة شمالي قطاع غزة.
وفي بيانات مقتضبة ومنفصلة، نشرتها القسام اليوم الأحد على تلغرام، أوردت الكتائب أن مقاتليها تمكنوا من إسقاط قذيفة مضادة للدروع عبر طائرة مسيّرة على دبابة “ميركافا” شرق مخيم جباليا شمالي القطاع.
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وفي وقت لاحق، نشرت القسام مقطعًا مصورًا للعملية، وأظهرت المشاهد رصد المسيّرة لتجمع دبابات شرق المخيم، قبل أن تلقي عليه القذيفة وتصيب هدفها.
وأمس السبت، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي من هجماته البرية والجوية شمالي قطاع غزة وخاصة مخيم جباليا، ونفذ مساء أمس فقط أكثر من 100 غارة جوية على المخيم.
وفيما يلي أبرز العمليات التي نفذتها القسام حتى مساء الأحد:
- خوض اشتباكات مع قوات الاحتلال في محور التقدم شرق مخيم جباليا.
- استهداف تجمعات قوات الاحتلال في “شارع 8” جنوب حي الزيتون بقذائف الهاون.
- استهداف تجمعات قوات الاحتلال في “شارع 10” جنوب حي الزيتون بقذائف الهاون، بالاشتراك مع سرايا القدس.
- استهداف دبابة ميركافا بقذيفة “الياسين 105” شرق مخيم جباليا مما أدى إلى اشتعالها ومقتل وإصابة من فيها.
- قصف تجمعات قوات الاحتلال شرق مخيم جباليا شمالي قطاع غزة بقذائف الهاون.
- استهداف دبابتين إسرائيليتين بقذيفتي “الياسين 105” خلف مسجد رياض الصالحين شرق مخيم جباليا.
- قصف قوات الاحتلال المتوغلة قرب موقع المبحوح شرق مخيم جباليا بقذائف الهاون.
- استهداف دبابة إسرائيلية بقذيفة “الياسين 105” واشتعال النيران فيها قرب موقع المبحوح شرق مخيم جباليا.
- قصف مدينة عسقلان برشقة صاروخية من منطقة التوغل الإسرائيلي شرق جباليا.
- استهداف دبابة من نوع ميركافا بقذيفة “الياسين 105” شرق مدينة جباليا.
المصدر : الجزيرة مباشر