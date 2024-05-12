شاهد: القسام تشتبك مع قوات الاحتلال وتقصف دبابات في جباليا

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، تنفيذ سلسلة من العمليات ضد الجنود والآليات الإسرائيلية المتوغلة شمالي قطاع غزة.

وفي بيانات مقتضبة ومنفصلة، نشرتها القسام اليوم الأحد على تلغرام، أوردت الكتائب أن مقاتليها تمكنوا من إسقاط قذيفة مضادة للدروع عبر طائرة مسيّرة على دبابة “ميركافا” شرق مخيم جباليا شمالي القطاع.

وفي وقت لاحق، نشرت القسام مقطعًا مصورًا للعملية، وأظهرت المشاهد رصد المسيّرة لتجمع دبابات شرق المخيم، قبل أن تلقي عليه القذيفة وتصيب هدفها.

وأمس السبت، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي من هجماته البرية والجوية شمالي قطاع غزة وخاصة مخيم جباليا، ونفذ مساء أمس فقط أكثر من 100 غارة جوية على المخيم.

وفيما يلي أبرز العمليات التي نفذتها القسام حتى مساء الأحد: