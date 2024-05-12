طلاب “جونز هوبكنز” يتوصلون لاتفاق مع إدارة الجامعة لإنهاء الاعتصام

قال الطلاب المعتصمون في جامعة جونز هوبكنز بولاية ماريلاند الأمريكية إنهم توصّلوا لاتفاق مع إدارة الجامعة لإنهاء مخيم الاعتصام مقابل تسريع عملية سحب الاستثمارات من المؤسسات الداعمة لإسرائيل.

وأضاف الطلاب في بيان أن الاتفاق ينص على إنهاء الإجراءات العقابية التي اتخذتها إدارة الجامعة ضد الطلاب الذين شاركوا في الاعتصام.

وذكر البيان أنه في الوقت الذي لا يعد فيه الاتفاق “نصرًا كاملاً”، إلا أنها تمثل خطوة نحو التزام الجامعة بسحب الاستثمارات من إسرائيل، مشيرًا إلى أن الاتفاق مماثل للاتفاقات التي أبرمت بين إدارات جامعات أخرى وطلابها.

وأكد الطلاب أنهم سيواصلون الضغط على إدارة الجامعة وسيحاسبونها على الوفاء بوعودها حتى تسحب الجامعة استثماراتها بشكل كامل.

وتشهد الجامعات الأمريكية احتجاجات متزايدة من قبل الطلاب، الذين يدعون إدارات الجامعات إلى سحب الاستثمارات من الشركات التي تستفيد من الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

كما يدعو الطلاب إلى العفو عن الطلاب وأعضاء هيئات التدريس الذين تعرضوا لإجراءات تأديبية أو طردوا بسبب التظاهر.