غاري لينيكر: ما يحدث بغزة “أسوأ شيء رأيته” وضغوط في بريطانيا لالتزام الصمت (فيديو)

أثار حديث نجم كرة القدم الإنجليزي السابق غاري لينيكر، خلال مقابلة مع الإعلامي مهدي حسن، عن تأثره العميق بما يحدث في غزة، ووصفه بأنه “أسوأ ما شاهده في حياته”، موجة واسعة من ردود الفعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حظيت بمزيج من الإشادة بموقفه الإنساني وتنديد بالقمع الإسرائيلي.

وأكد لينيكر، وهو أيضًا أحد أشهر الإعلاميين في بريطانيا، موقفه المندد بوحشية الاحتلال الإسرائيلي طوال 7 أشهر، بدءًا من العدوان الأخير وصولًا إلى اجتياح رفح.

British broadcaster & football legend @garylineker talks Gaza with me on #MehdiUnfiltered and reveals: "I cry on a regular basis when I see certain images on social media."

"It's the worst thing I've seen in my lifetime."

وقال “ما يحدث في غزة هو أسوأ شيء رأيته في حياتي، وهناك الكثير من الضغوط على الشخصيات في بريطانيا لكي يلتزموا الصمت”.

وكشف لينيكر عن تأثره الشديد بالصور المروعة التي يراها عبر منصات التواصل الاجتماعي، لدرجة أنه يبكي باستمرار، وفق تعبيره. وقال “لا يمكنني أن أظل صامتًا تجاه هذه المآسي الفظيعة”.

وتطرّق لينيكر إلى محاولات إسكات أي صوت مناهض لجرائم إسرائيل، من خلال اتهامات مثل “معاداة السامية” أو “دعم حماس”، مؤكدًا وجود ضغوط داخلية هائلة تُمارَس على الناس لإبقائهم صامتين، لكنه أكد أنه لن يسكت على ما يحدث.

وتفاعل المدونون بشكل إيجابي مع موقف لينيكر، وأشادوا بجرأته في إظهار موقفه، واستخدام شهرته للدفاع عن القضايا العادلة، مستنكرين صمت مشاهير الرياضة وغيرهم من الشخصيات العامة طيلة 7 أشهر من القتل والدمار في غزة.

وعلّق الصحفي أوين جونز على حديث لينكر، قائلًا “رد فعل غاري لينيكر هو بالضبط ما كانت ستفعله أي شخصية عامة لو رأت الفلسطينيين بصدق بشرًا متساوين. وإلى تلك الشخصيات العامة التي تقرأ التغريدة وتشعر بالعار: هذا بالضبط ما يجب أن تشعر به”.

Gary Lineker is responding exactly how every public figure would be responding if they genuinely saw Palestinians as equal human beings.

To those public figures reading this tweet and feeling shame: that's exactly what you should be feeling. https://t.co/WyCkfLl2mj

— Owen Jones (@OwenJones84) May 10, 2024