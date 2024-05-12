غزة.. 100 غارة إسرائيلية على جباليا ونزوح كبير من الشمال (فيديو)

استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت وسط قطاع غزة ليلة السبت/الأحد، بينما شنت الطائرات الحربية أكثر من 100 غارة على مخيم وبلدة جباليا، تبعها حركة نزوح واسعة لآلاف الفلسطينيين من شمالي القطاع باتجاه غربي مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط القطاع باستشهاد عدد من الفلسطينيين بينهم طبيبان إضافة إلى إصابة آخرين في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة وسط القطاع الليلة الماضية.

وأفاد شهود عيان بتقدم آليات عسكرية إسرائيلية بشكل محدود شمال شرقي مدينة دير البلح وتنفيذ أعمال تجريف في المكان.

وفي شمالي القطاع، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية أكثر من 100 غارة على مناطق متفرقة من مخيم وبلدة جباليا، استهدفت طرقات ومنازل وأراضي خالية بالتزامن مع تقدم لآليات عسكرية إسرائيلية في شرقي البلدة.

بدورها، قالت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- في منشور عبر منصة تلغرام، إن مقاتليها يخوضون “اشتباكات ضارية” مع قوات الجيش الإسرائيلي في محور شرق مخيم جباليا.

واستهدفت غارة إسرائيلية الطواقم الطبية والصحفيين في مخيم جباليا، أمس السبت، ورصدت كاميرات الصحفيين لحظة سقوط القذيفة عليهم.

تغطية صحفية: فيديو يوثق لحظة استهداف قوات الاحتلال للطواقم الطبية والصحفيين شمال غزة يوم أمس pic.twitter.com/1j4JDnYajW — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) May 12, 2024

وحسب مشاهد حصلت عليها قناة الجزيرة، شهد مخيم جباليا ومناطق واسعة شمالي القطاع حركة نزوح كبيرة للفلسطينيين منذ ساعات الصباح الأولى إلى غربي مدينة غزة.

كما توسعت حركة النزوح من حي الزيتون في غزة باتجاه مناطق غربي المدينة، وفق شهود عيان.

ومساء السبت، أعلن جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة عن شهداء وجرحى في سلسلة غارات إسرائيلية على القطاع، يصعب الوصول إليهم جراء كثافة النيران.

وقال محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، في بيان “في ظل تكثيف قوات الاحتلال الإسرائيلي لاستهدافه منازل المواطنين المأهولة بالسكان في مناطق شمالي قطاع غزة، بات من الصعب جدًّا على طواقمنا التعامل مع إنقاذ الجرحى وانتشال الشهداء”.

والسبت، وسّع الجيش الإسرائيلي هجماته البرية والجوية بشكل متزامن في جميع محافظات قطاع غزة، بعد مطالبته الأهالي بإخلاء مناطق واسعة في شمالي القطاع ووسط مدينة رفح (جنوب) وتوغله في جنوبي مدينة غزة وشرقي خان يونس (جنوب) إضافة إلى تنفيذه سلسلة غارات عنيفة أسفرت عن عشرات الشهداء والجرحى بمناطق متفرقة من القطاع.