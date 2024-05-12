هيئة البث الإسرائيلية: أهالي 600 جندي يعارضون اجتياح رفح

قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، مساء السبت، إن أهالي أكثر من 600 جندي ممن يقاتلون في غزة، بعثوا رسالة إلى قيادات جيش الاحتلال يعارضون فيها اجتياح مدينة رفح جنوبي القطاع.

وأضافت الهيئة أن أهالي الجنود قالوا في الرسالة إنهم “لا يثقون بقيادة الجيش بعد الآن، ولن يقفوا مكتوفي الأيدي”.

وذكرت الهيئة أن أهالي الجنود بعثوا الرسالة إلى “وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيسَي هيئة الأركان والقوى البشرية في جيش الدفاع الجنرال هرتسي هاليفي والميجر جنرال ينيف أسور”.

وقالت إن أهالي الجنود ذكروا في رسالتهم أن “الحديث العلني على مدى أشهر عن العملية البرية المتوقعة في رفح أتاح المجال أمام حماس للاستعداد ونصب الكمائن الدموية للقوات”.

وأكد الأهالي في رسالتهم أنهم “لن يتركوا أبناءهم يعرّضون حياتهم للخطر”.