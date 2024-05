يوروفيجن.. انسحاب ممثلة النرويج السابقة من عرض أصوات بلادها واتشاح ممثلة أيرلندا بالكوفية الفلسطينية (فيديو)

أعلنت المغنية أليساندرا ميلي، ممثلة النرويج في مسابقة الأغنية الأوروبية “يوروفيجن” في نسختها السابقة، انسحابها من دورها في عرض نتيجة أصوات بلادها في نهائي المسابقة الحالية، مساء السبت، بمدينة مالمو السويدية، معلنة دعمها لفلسطين.

وفي منشور عبر إنستغرام انتقدت المغنية أليساندرا الوضع الذي وصلت إليه مسابقة يوروفيجن، معلنة انسحابها من أداء مهمة عرض الأصوات التي تحصل عليها النرويج في نهائي المسابقة.

وقالت إن شعار يوروفيجن المتمثل بـ”متحدون بالموسيقى”، يعد السبب الذي جعلها تعزف الموسيقى لتوحيد الناس، مضيفة “لكن هذه الكلمات أفرغت من محتواها”.

وأضافت أليساندرا “هناك إبادة جماعية مستمرة. أطلب منكم جميعا أن تفتحوا أعينكم، افتحوا قلوبكم، دعوا الحب يقودكم إلى الحقيقة، الحقيقة أمامكم مباشرة. فلسطين حرة”.

ومثلت أليساندرا النرويج في المسابقة التي أقيمت العام الماضي 2023 بأغنية “ملكات الملوك”، وحصلت على المركز الخامس.

View this post on Instagram

في سياق متصل، ظهرت ممثلة أيرلندا بامبي ثونغ، في مسابقة يوروفيجن، متوشحة الكوفية الفلسطينية أمام الصحفيين.

وفي تصريحات صحفية لإذاعة (نيوز توك) الأيرلندية، توشحت ثونغ، الكوفية الفلسطينية على كتفيها حاملة علم بلادها، وذكرت أنها وفريقها بكُوا أسفًا عندما علموا أنّ إسرائيل ستشارك في المسابقة.

وحول مشاركة إسرائيل، قالت “هذا الوضع سيلقي بظلاله على كل شيء، ويتعارض مع كل ما يفترض أن تدور حوله يوروفيجن”.

وأضافت “كوني مؤيدة لفلسطين لا يعني هذا معاداتي للسامية، بل يعني أنني ضد الحرب والاحتلال والقمع وقتل المدنيين والأطفال الأبرياء”.

The EBU has moved the Israeli delegation hotel rooms because their presence angered Bambie Thug, Ireland’s contestant.

It’s 2024 and Jews are told to move because their presence was offending a European.

Removing Jews from your sight isn’t activism, Bambie. It’s antisemitism. pic.twitter.com/16yeoFwSx4

— Hen Mazzig (@HenMazzig) May 11, 2024