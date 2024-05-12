يوروفيجن.. انسحاب ممثلة النرويج السابقة من عرض أصوات بلادها وارتداء ممثلة أيرلندا الكوفية الفلسطينية (فيديو)

أعلنت المغنية أليساندرا ميلي، ممثلة النرويج في مسابقة الأغنية الأوروبية “يوروفيجن” في نسختها السابقة، انسحابها من دورها في عرض نتيجة أصوات بلادها في نهائي المسابقة الحالية، مساء السبت، بمدينة مالمو السويدية، معلنة دعمها لفلسطين.

وفي منشور عبر إنستغرام، انتقدت المغنية أليساندرا الوضع الذي وصلت إليه مسابقة يوروفيجن، معلنة انسحابها من أداء مهمة عرض الأصوات التي تحصل عليها النرويج في نهائي المسابقة.

وقالت إن شعار يوروفيجن “متحدون بالموسيقى” يُعَد السبب الذي جعلها تعزف الموسيقى لتوحيد الناس، مضيفة “لكن هذه الكلمات أُفرغت من محتواها”.

“الحقيقة أمامكم مباشرة”

وأضافت أليساندرا “هناك إبادة جماعية مستمرة. أطلب منكم جميعًا أن تفتحوا أعينكم، افتحوا قلوبكم، دعوا الحب يقودكم إلى الحقيقة، الحقيقة أمامكم مباشرة. فلسطين حرة”.

ومثلت أليساندرا النرويج في المسابقة التي أقيمت العام الماضي 2023 بأغنية “ملكات الملوك”، وحصلت على المركز الخامس.

ممثلة أيرلندا ترتدي الكوفية الفلسطينية

في سياق متصل، ظهرت ممثلة أيرلندا بامبي ثونغ في مسابقة يوروفيجن، مرتدية الكوفية الفلسطينية أمام الصحفيين.

وفي تصريحات صحفية لإذاعة (نيوز توك) الأيرلندية، وضعت ثونغ الكوفية الفلسطينية على كتفيها حاملة علم بلادها، وذكرت أنها وفريقها بكوا أسفًا عندما علموا أن إسرائيل ستشارك في المسابقة.

وعن مشاركة إسرائيل، قالت “هذا الوضع سيلقي بظلاله على كل شيء، ويتعارض مع كل ما يُفترض أن تدور حوله يوروفيجن”.

وأضافت “كوني مؤيدة لفلسطين لا يعني معاداتي للسامية، بل يعني أنني ضد الحرب والاحتلال والقمع وقتل المدنيين والأطفال الأبرياء”.

The EBU has moved the Israeli delegation hotel rooms because their presence angered Bambie Thug, Ireland’s contestant. It’s 2024 and Jews are told to move because their presence was offending a European. Removing Jews from your sight isn’t activism, Bambie. It’s antisemitism. pic.twitter.com/16yeoFwSx4 — Hen Mazzig (@HenMazzig) May 11, 2024

وعلى حسابها على الإنترنت، نشرت ثونغ رسالة قالت فيها “قلبي ودعائي مع الشعب الفلسطيني”.

وأشارت إلى أن اتحاد الإذاعات الأوروبية (EBU) طلب منها خلال مرحلة التصفيات في 7 مايو/أيار حذف عبارتَي “الحرية لفلسطين” و”وقف إطلاق النار” اللتين وشمتهما على جسدها بأبجدية “أوجهام”، وهي إحدى لغات السلتية القديمة.

وذكرت المغنية الأيرلندية أنها وفريقها ناضلوا لإقناع مسؤولي اتحاد الإذاعات الأوروبية بالإبقاء على هاتين العبارتين، ونجحوا في الاحتفاظ بعبارة “وقف إطلاق النار”، لكن المسؤولين عاودوا الاتصال بها من أجل حذفها.

وكان الفنانون ممثلو بلجيكا والبرتغال وإنجلترا وأيرلندا وسويسرا والنرويج والدنمارك وليتوانيا وفنلندا وسان مارينو، في يوروفيجن 2024، قد دعوا في وقت سابق إلى “وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة”.

ويقام نهائي مسابقة الأغنية الأوروبية “يوروفيجن” لعام 2024 مساء السبت، وينظمه اتحاد البث الأوروبي والتلفزيون السويدي الحكومي في مدينة مالمو، وسط حظر دخول العلم الفلسطيني.