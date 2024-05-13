أكاديميون بأكسفورد يطلبون من إدارة جامعتهم تدريس طلاب غزة عن بعد

طالب نحو 500 أكاديمي وباحث في جامعة أكسفورد البريطانية، بتدريس الطلاب في قطاع غزة الفلسطيني عن بعد عبر الإنترنت.

ودعا الأكاديميون في رسالة إلى إدارة الجامعة، إلى دعم الحياة التعليمية في غزة، وقطع العلاقات مع الشركات التي تدعم إسرائيل ومؤسساتها، كما طالبوا بفتح مناهج الجامعة ومواردها عبر الإنترنت، للأكاديميين والباحثين والطلاب في قطاع غزة.

وقالت الباحثة آرون لوكالة الأناضول إن “وقف الاستثمارات المالية مع المتعاونين مع آلة الحرب الإسرائيلية هو على رأس مطالبنا”.

وأضافت: “نريد من جامعة أكسفورد أن تسخّر ثرواتها لإعادة بناء التعليم في قطاع غزة”، وأكدت ضرورة مقاطعة إسرائيل، مشيرةً إلى أن هذه المقاطعة يجب أن تستمر “طالما استمرت الإبادة الجماعية في غزة”.

وتابعت: “نحن أكاديميو وباحثو جامعة أكسفورد، نحاول تقديم كل ما يحتاجه الأكاديميون والسكان في غزة”.

ومنذ أبريل/ نيسان الماضي، تشهد جامعات أمريكية وكندية وأوروبية وهندية احتجاجات ترفض الحرب الإسرائيلية على غزة، وتطالب إدارة الجامعات بوقف تعاونها الأكاديمي مع الجامعات الإسرائيلية.

كما يطالب المحتجون، وهم طلاب وطالبات وأساتذة، بسحب استثمارات جامعاتهم من شركات تدعم احتلال الأراضي الفلسطينية وتسلح الجيش الإسرائيلي.

وتتواصل هذه الاحتجاجات رغم استعانة بعض الجامعات بقوات الأمن واعتقال محتجين.