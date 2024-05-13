أمير قطر يُجري اتصالا مع رئيس مجلس السيادة السوداني

أجرى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، اتصالًا هاتفيًّا، اليوم الاثنين، مع عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكان أمير قطر قد استقبل البرهان في الدوحة في سبتمبر/أيلول الماضي، وبحثا الجهود الرامية إلى إنهاء القتال حفاظًا على وحدة السودان وأمنه واستقراره.

ومنذ منتصف إبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربًا خلّفت نحو 15 ألف قتيل وأكثر من 8 ملايين نازح ولاجئ، وفقًا للأمم المتحدة.

وتزايدت دعوات أممية ودولية إلى تجنيب السودان كارثة إنسانية قد تدفع الملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء، بسبب القتال الذي امتد إلى 12 ولاية من أصل 18 بالبلاد.