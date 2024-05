“الجناة الجامعيون”.. صحيفة ألمانية تحرض على أكاديميين مناصرين لاحتجاجات الطلاب المؤيدة لفلسطين

استهدفت صحيفة بيلد الألمانية، أمس الأحد، أكاديميين دعموا الطلاب المتظاهرين في جامعات برلين للاحتجاج على الحرب الإسرائيلية على غزة.

وزعمت الصحيفة الألمانية في خبرها الذي حمل اسم “الجناة الجامعيون” أن هناك كراهية لإسرائيل في جامعات برلين. وعرضت صور 13 محاضرا من أعضاء هيئة التدريس العاملين في جامعات مختلفة في برلين وأسماءهم ومعلومات عن أماكن عملهم، ووصفتهم بأنهم متطرفون.

وقالت إن بعض أعضاء هيئة التدريس الذين يدعون إلى مزيد من التسامح تجاه الاحتجاجات هم مؤيدون للفلسطينيين تأييدا متطرفا، وادعت أن أكثرهم يدرسون اللغة العربية والعلوم الإسلامية.

وذكرت تصريحات لوزيرة التعليم والبحث الألمانية بيتينا ستارك واتسينجر انتقدت فيها الرسالة المفتوحة لأعضاء هيئة التدريس الداعمة لاحتجاجات الطلاب.

German police brutally attack a pro-Palestinian demonstration at the Free University of Berlin.

pic.twitter.com/3fDVMOxJhU

— Super Videos (@luigyG7) May 8, 2024