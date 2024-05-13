القسام تستهدف دبابة وناقلة جند إسرائيليتين بقذيفة الياسين 105 شرقي رفح

قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنها استهدفت ناقلة جند إسرائيلية بقذيفتي “الياسين 105” شرق شارع جورج في محور التوغل شرقي مدينة رفح في جنوب قطاع غزة.

وفي وقت لاحق قالت الكتائب في بيان إنها استهدفت دبابة ميركافا بقذيفة الياسين 105 في شارع جورج شرق مدينة رفح بجنوب قطاع غزة.

وفي بيان آخر قالت القسام إن مقاتليها “يخوضون اشتباكات ضارية مع جنود العدو شرق شارع جورج في محور التوغل شرقي مدينة رفح”.

وأضافت أن مقاتليها “تمكنوا بالاشتراك مع مجاهدي سرايا القدس من دكّ تحشدات العدو داخل معبر رفح بقذائف الهاون من العيار الثقيل”.

اشتباكات شمال غزة

وعلى صعيد آخر في شمال غزة قالت القسام في بيان اليوم إن مقاتليها “يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات العدو في محور التقدم شرق مخيم جباليا شمالي قطاع غزة”.

وكانت إسرائيل قد أعلنت الثلاثاء الماضي اجتياح الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري بين غزة ومصر، ضمن ما تزعم أنه عملية محدودة النطاق متواصلة في رفح منذ الاثنين الماضي، شملت توغلات برية وغارات جوية وقصفًا مدفعيًّا.

وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر للسكان في المزيد من مناطق مدينة رفح بقطاع غزة بالجلاء والتوجه إلى منطقة المواصي.

وتشنّ إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربا مدمّرة على قطاع غزة، خلّفت 35034 شهيدا و78755 مصابا معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة.