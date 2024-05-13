خلال ساعات.. القسام تستهدف 13 آلية إسرائيلية وتقنص جنديا في غزة

نفذت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، سلسلة من العمليات العسكرية ضد القوات الإسرائيلية المتوغلة في شمال وجنوب قطاع غزة.

وتركزت غالبية المعارك بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال، اليوم الاثنين، شمالي قطاع غزة، وبالتحديد في جباليا شمال شرق القطاع، وحي الزيتون جنوب مدينة غزة.

كما استمرت كتائب القسام في التصدي للآليات الإسرائيلية المتوغلة من شرق مدينة رفح، جنوبي القطاع.

وحتى مساء الأحد، تمكنت القسام من استهداف 13 آلية عسكرية إسرائيلية، بينها دبابات وناقلات جند وجرافات، فضلًا عن قصف العديد من تجمعات لجنود وآليات الاحتلال بقذائف الهاون.

وفيما يلي أبرز العمليات التي نفذتها القسام حتى مساء الأحد: