خلال ساعات.. القسام تستهدف 13 آلية إسرائيلية وتقنص جنديا في غزة
13/5/2024-|آخر تحديث: 13/5/202404:40 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
نفذت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، سلسلة من العمليات العسكرية ضد القوات الإسرائيلية المتوغلة في شمال وجنوب قطاع غزة.
وتركزت غالبية المعارك بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال، اليوم الاثنين، شمالي قطاع غزة، وبالتحديد في جباليا شمال شرق القطاع، وحي الزيتون جنوب مدينة غزة.
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كما استمرت كتائب القسام في التصدي للآليات الإسرائيلية المتوغلة من شرق مدينة رفح، جنوبي القطاع.
وحتى مساء الأحد، تمكنت القسام من استهداف 13 آلية عسكرية إسرائيلية، بينها دبابات وناقلات جند وجرافات، فضلًا عن قصف العديد من تجمعات لجنود وآليات الاحتلال بقذائف الهاون.
وفيما يلي أبرز العمليات التي نفذتها القسام حتى مساء الأحد:
- خوض اشتباكات “ضارية” مع قوات الاحتلال شرق شارع جورج في محور التوغل شرقي مدينة رفح.
- استهداف ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة “الياسين 105” في شارع جورج شرق مدينة رفح.
- خوض اشتباكات “ضارية” مع قوات الاحتلال في محور التقدم شرق مخيم جباليا.
- قصف تجمعات الاحتلال داخل معبر رفح بقذائف الهاون من العيار الثقيل، بالاشتراك مع سرايا القدس.
- استهداف دبابة ميركافا بقذيفة “الياسين 105” في شارع جورج شرق مدينة رفح.
- استهداف ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة “الياسين 105” وجرافة عسكرية من نوع “D9” بعبوة “شواظ” في حي السلام شرق مدينة رفح.
- قصف قوات الاحتلال داخل معبر رفح البري جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون.
- استهداف دبابة إسرائيلية بقذيفة “الياسين 105” خلف مدارس معسكر جباليا.
- قصف تحشدات قوات الاحتلال شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل.
- استهداف دبابة بقذيفة “الياسين 105” في محيط مسجد رياض الصالحين بمعسكر جباليا.
- استهداف دبابة بقذيفة “P29” في معسكر جباليا.
- قصف قوات الاحتلال شرق مخيم جباليا بقذائف الهاون.
- قصف تجمعات الاحتلال في شارع 8 بحي الزيتون بقذائف الهاون.
- استهداف ناقلة جند بقذيفة “الياسين 105” في شارع جورج شرق مدينة رفح.
- قنص جندي إسرائيلي خلف مدارس معسكر جباليا.
- استهداف دبابتين من نوع ميركافا بقذيفتي “الياسين 105” خلف مدارس معسكر جباليا.
- استهداف جرافة عسكرية من نوع “D9” بقذيفة “الياسين 105” شرق معسكر جباليا.
- استهداف دبابتين من نوع ميركافا بقذيفتي “الياسين 105” حاولتا التقدم إلى وسط معسكر جباليا.
المصدر : الجزيرة مباشر