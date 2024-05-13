رئيس الشاباك: فشلنا في توفير الأمن لشعب إسرائيل

قال رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي رونين بار، اليوم الاثنين، إن جهازه فشل في توفير الأمن لشعب إسرائيل يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي 7 أكتوبر أطلقت حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية طوفان الأقصى، ردًّا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة على الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته.

وقُتل خلال الهجوم مئات الإسرائيليين، وأسرت فصائل المقاومة الفلسطينية، وعلى رأسها حماس، نحو 239 شخصا على الأقل.

ونقلت هيئة البث العبرية عن بار قوله في مراسم إحياء جنود إسرائيل القتلى بالحروب في مقر الشاباك: نشعر جميعًا بأن نفس الغطاء الأمني ​​الذي كنا فخورين به دائمًا قد فشلنا في توفيره لشعب إسرائيل في 7 أكتوبر.

وأضاف: نشعر جميعًا بالخسارة، والشعور بأنه كان بإمكاننا منع حدوثها، وبوصفي رئيسًا للشاباك ومسؤولًا عن أنشطتها، أشعر بذلك أكثر من أي شخص آخر.

وتابع بار: نحن نحقق بعمق في دور الشاباك في مواجهة هجوم حماس في 7 أكتوبر. تحقيق مؤلم وهام. سنتعلم من هذا ونصلح المطلوب. هذا واجبنا تجاه شعب إسرائيل، وهذا واجبنا تجاه الذين سقطوا، وبدون الثقة بمؤسسات الدولة وأبنائها، ليس لنا الحق في الوجود.

أتحمل مسؤولية ما كان

من جانبه قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش خلال كلمته بهذه المناسبة في مقبرة أوفاكيم “كما قلت مباشرة بعد المجزرة الرهيبة، أقول مرة أخرى أطأطئ رأسي بألم شديد أمامكم يا أبناء وبنات العوائل الثكلى، فشلنا، أنا وقيادة الدولة والمؤسسة الأمنية في مهمة حماية مواطني إسرائيل وبكوني عضوا في الحكومة، أتحمل مسؤولية ما كان وما سيكون”.

وأحيت إسرائيل الأحد والاثنين ذكرى الجنود الإسرائيليين القتلى منذ 1948، وتشمل المراسم كلمات وزيارات للمقابر العسكرية في أنحاء إسرائيل.

وكان جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) قد أقر للمرة الأولى بأنه فوجئ بهجوم حركة حماس على المستوطنات والقواعد العسكرية المحاذية لقطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

جاء ذلك في وثيقة أعدها الموساد للطبعة الجديدة من نشرة مركز تراث وإحياء ذكرى الاستخبارات الإسرائيلية، التي تتضمن تفاصيل نشاط الوكالة خلال الحرب في غزة.