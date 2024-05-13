سياسة|أمريكا

رفض مقاطعة إسرائيل.. رئيس جامعة بيترز الأمريكية يتعرض لموقف محرج أثناء حفل التخرج (فيديو)

Students participate in a "Walkout to fight Genocide and Free Palestine" at Bruin Plaza at UCLA (University of California, Los Angeles) in Los Angeles on October 25, 2023 [AFP]
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13/5/2024-|آخر تحديث: 13/5/202404:22 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

أحرج طلاب جامعة بيترز الأمريكية، رئيس الجامعة ستروم ثاكر، الذي رفض قطع العلاقات مع المؤسسات الإسرائيلية.

وخلال حفل تخرج الطلاب، صعد الطلاب المناصرون لغزة على منصة الحفل، ممسكين أعلاما فلسطينية صغيرة، وكلما تسلم أحدهم الشهادة أعطى علما لرئيس الجامعة، الذي بدوره كان يعطيه فورًا لأحد المساعدين بجانبه.

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وبعد انتهاء تسلم شهادات التخرج، رفع عشرات الطلاب الأعلام الفلسطينية.

ورفضت الجامعة سحب استثماراتها من إسرائيل، وهو ما كان يطالب به الطلاب على مدار الأشهر الماضية.

وخلال الأيام الماضية، بالتزامن مع حفلات التخرج في جامعات الولايات المتحدة، شهد العديد من الحفلات مظاهر عدة للتضامن مع فلسطين ورفض استمرار الحرب، حيث ارتدى العديد من الطلاب الكوفية الفلسطينية، وبعضهم اتّشح بالعلم الفلسطيني، كما انسحب بعضهم أثناء خطاب رئيس الجامعة أو ضيوف مناصرين لإسرائيل.

المصدر : الجزيرة مباشر