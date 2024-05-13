رفض مقاطعة إسرائيل.. رئيس جامعة بيترز الأمريكية يتعرض لموقف محرج أثناء حفل التخرج (فيديو)

أحرج طلاب جامعة بيترز الأمريكية، رئيس الجامعة ستروم ثاكر، الذي رفض قطع العلاقات مع المؤسسات الإسرائيلية.

وخلال حفل تخرج الطلاب، صعد الطلاب المناصرون لغزة على منصة الحفل، ممسكين أعلاما فلسطينية صغيرة، وكلما تسلم أحدهم الشهادة أعطى علما لرئيس الجامعة، الذي بدوره كان يعطيه فورًا لأحد المساعدين بجانبه.

وبعد انتهاء تسلم شهادات التخرج، رفع عشرات الطلاب الأعلام الفلسطينية.

ورفضت الجامعة سحب استثماراتها من إسرائيل، وهو ما كان يطالب به الطلاب على مدار الأشهر الماضية.

"لرفضه مقاطعة إسرائيل".. طلاب كلية بيترز يجبرون رئيسهم على حمل العلم الفلسطيني خلال حفل التخرج#الجزيرة_مباشر | #أمريكا pic.twitter.com/zM11ot2EjJ — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 12, 2024

وخلال الأيام الماضية، بالتزامن مع حفلات التخرج في جامعات الولايات المتحدة، شهد العديد من الحفلات مظاهر عدة للتضامن مع فلسطين ورفض استمرار الحرب، حيث ارتدى العديد من الطلاب الكوفية الفلسطينية، وبعضهم اتّشح بالعلم الفلسطيني، كما انسحب بعضهم أثناء خطاب رئيس الجامعة أو ضيوف مناصرين لإسرائيل.