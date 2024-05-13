سياسة|أمريكا

طالبة في جامعة كولومبيا تمزق شهادة تخرجها تضامنًا مع غزة (فيديو)

طلاب مناصرون لفلسطين يتظاهرون في جامعة كولومبيا (رويترز)
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13/5/2024-|آخر تحديث: 13/5/202402:59 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع فيديو لطالبة فاجأت الحضور أثناء حفل تخرجها في جامعة كولومبيا بالولايات المتحدة، أمس الأحد.

ودخلت الطالبة أثناء تسلمها الشهادة مرتدية الكوفية الفلسطينية، ومقيدة اليدين، وفور تسلّمها شهادة التخرج مزّقتها، دعمًا لغزة واحتجاجًا على تعاون الجامعة مع مؤسسات إسرائيلية.

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وبتقييد يديها أثناء تسلّمها الشهادة، تشير الطالبة إلى حملة الاعتقالات الواسعة التي قامت بها الشرطة أثناء فضّ اعتصام الجامعة.

ولقي تصرف الطالبة، إعجاب بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فكتب محمد بشاري على إكس “إنسانيتها فرضت عليها ذلك. تريد أن توصل رسالة لكل الطغاة بأنكم لن تفلحوا في تهديدنا بمستقبلنا، وحياة الفلسطينيين وقضيتهم هما الأهم”.

وخلال الأيام الماضية، بالتزامن مع حفلات التخرج في جامعات الولايات المتحدة، شهدت العديد من الحفلات مظاهر عدة للتضامن مع فلسطين ورفض استمرار الحرب، حيث ارتدى العديد منهم الكوفية الفلسطينية، وبعضهم اتّشح بالعلم الفلسطيني، كما انسحب بعضهم أثناء خطاب رئيس الجامعة أو ضيوف مناصرين لإسرائيل.

ومنذ إبريل/نيسان الماضي، تشهد جامعات أمريكية وكندية وبريطانية وفرنسية احتجاجات ترفض الحرب الإسرائيلية على غزة، وتطالب إدارة الجامعات بوقف تعاونها الأكاديمي مع الجامعات الإسرائيلية.

كما يطالب المحتجون، وهم طلاب وطالبات وأساتذة، بسحب استثمارات جامعاتهم من شركات تدعم احتلال الأراضي الفلسطينية وتسلّح الجيش الإسرائيلي، واتسعت رقعة هذه الاحتجاجات بسبب استعانة بعض الجامعات بقوات الأمن واعتقال محتجين.

المصدر : الجزيرة مباشر