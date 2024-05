طالبة في جامعة كولومبيا تمزق شهادة تخرجها تضامنًا مع غزة (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع فيديو لطالبة فاجأت الحضور أثناء حفل تخرجها في جامعة كولومبيا بالولايات المتحدة، أمس الأحد.

ودخلت الطالبة أثناء تسلمها الشهادة مرتدية الكوفية الفلسطينية، ومقيدة اليدين، وفور تسلّمها شهادة التخرج مزّقتها، دعمًا لغزة واحتجاجًا على تعاون الجامعة مع مؤسسات إسرائيلية.

📍New York

A graduate of the Columbia University School of Social Work rips up their diploma on stage in protest of Columbia University’s complicity in the ongoing genocide in Gaza. Last week, the administration announced its decision to move the ceremony off of the main campus. pic.twitter.com/lwrytv921C

— National Students for Justice in Palestine (@NationalSJP) May 13, 2024