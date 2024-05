طلاب يغادرون حفل تخرج جامعة أمريكية احتجاجا على حضور ممثل داعم لإسرائيل (فيديو)

غادر عشرات من الطلاب حفلا للتخرج، أمس الأحد، في جامعة ديوك الأمريكية وأطلقوا صيحات الاستهجان خلال تسليم دكتوراه فخرية للممثل الكوميدي جيري ساينفيلد الذي أعرب عن دعمه لإسرائيل.

يأتي ذلك ضمن حلقة جديدة من التحركات المؤيدة للفلسطينيين التي تشهدها الجامعات الأمريكية.

وبدأت التحركات الطلابية الدولية الداعمة للفلسطينيين في خضم الحرب الإسرائيلية على غزة، قبل بضعة أسابيع في الولايات المتحدة، الحليف الدبلوماسي والعسكري الأول لإسرائيل.

وأظهرت مقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي أشخاصا يرتدون أزياء وقبعات التخرج، وبعضهم يلوح بالعلم الفلسطيني، وهم يغادرون مكان إقامة الحفل في ملعب كرة القدم بالجامعة الموجودة في نورث كارولاينا.

كما أظهر مقطع أيضا مغادرة عدد من الحاضرين، من بينهم شخص يضع الكوفية الفلسطينية رمزًا لتضامنه مع الفلسطينيين، وقد سُمعت صيحات استهجان؛ مما أجبر رئيس الجامعة فنسنت برايس على أن يوقف مدة وجيزة كلمة له وبدا ساينفيلد واقفا إلى جانبه.

student walkout at Duke university commencement as Jerry Seinfeld’s speech is announced. his introduction by university president is being drowned out by “free free Palestine” chants ❤️‍🔥🇵🇸 pic.twitter.com/oNLesaput3

— the great clown snorman (@iamschvitzing) May 12, 2024