قتلى وجرحى في اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع بالفاشر غربي السودان (فيديو)

تواصلت الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في عدد من المحاور بالعاصمة الخرطوم ومدينة الفاشر، مركز إقليم دارفور (غرب)، لليوم الثالث على التوالي، وأدت إلى سقوط قتلى وجرحى.

وقال شهود عيان للجزيرة مباشر إن الجيش قصف بالمسيرات مواقع للدعم السريع بأحياء النزهة والعشرة والأزهري جنوبي الخرطوم، بينما تصاعدت أعمدة دخان من منطقة السوق العربي وسط العاصمة بعد استهداف الجيش بالمدفعية مواقع للدعم السريع، فيما استهدفت الأخيرة مواقع للجيش بالقيادة العامة وسط الخرطوم.

كما أفاد شهود عيان بأن الاشتباكات تجددت بين الجيش وقوات الحركات المسلحة من جهة، ضد قوات الدعم السريع من جهة أخرى، في الأجزاء الجنوبية والشرقية من الفاشر، بالمدفعية والأسلحة الثقيلة.

وذكر الشهود أن مقاتلة حربية تابعة للجيش أغارت على مواقع للدعم السريع شرق مدينة الفاشر، في حين سُمعت أصوات المضادات الأرضية التابعة لقوات الدعم وهي تحاول التصدي للمقاتلة.

ويقاتل إلى جانب الجيش في “الفاشر” حركات مسلحة وقعت “اتفاق سلام جوبا” مع الحكومة عام 2020، على رأسها قوات تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، وحركة العدل والمساواة بزعامة جبريل إبراهيم.

والأحد، قالت لجان مقاومة الفاشر (ناشطون) إن المستشفى الجنوبي بالمدينة اكتظ بالجرحى جراء المعارك بالمدينة.

وذكر شهود عيان أن أعمدة الدخان تصاعدت بكثافة في سماء المدينة، مع تحليق مكثف للطيران الحربي.

وأضافوا أن القصف المكثف بالأسلحة الثقيلة والمدفعية أدى إلى سقوط قذائف على عدة أحياء داخل المدينة وتسبب في سقوط قتلى وجرحى بين المواطنين (دون تحديد).

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر طبي في مستشفى الفاشر الجنوبي، الوحيد الذي لا يزال يعمل في المدينة، قوله إن: “المشرحة مليئة عن آخرها بالجثث”.

من جانبها، قالت حركة تحرير السودان بقيادة مناوي، إن قوات الجيش والحركات المسلحة أحرزت تقدما ودحرت قوات الدعم السريع في الفاشر.

وذكرت الحركة، في بيان، أن قوات الجيش والحركات المسلحة والمقاومة الشعبية (متطوعون)، ردعت قوات الدعم السريع في منطقة الميناء البري بالفاشر.

بدوره، أعلن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا، الأحد، أن 27 شخصا قتلوا وأصيب 130 آخرين جراء الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في الفاشر بولاية شمال دارفور.

وقال المكتب الأممي، في بيان، إن الاشتباكات تجددت بين الجيش والحركات المسلحة ضد قوات الدعم السريع، الجمعة، في الأجزاء الشرقية للفاشر وامتدت إلى أحياء أخرى وأدت إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، ونزوح السكان.

في السياق، قال منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث إنه تلقى تقريراً يفيد بمقتل طفلين إثر تدمير وحدة العناية المكثفة بمستشفى الفاشر بولاية شمال دارفور غربي السودان للأطفال جراء القصف بالقرب من المشفى بسبب تجدد القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في المدينة.

وأشار غريفيث في منشور عنبر منصة (إكس) إلى أن الإمدادات الطبية تنخفض بشكل كبير في مستشفى الفاشر الجنوبي.

وذكر غريفيث أنهم أخبروا جميع الأطراف في السودان بضرورة حماية المدنيين من هذه المذبحة، وأضاف يمكننا الآن أن نتوقع منهم أن يفعلوا ما يتوقعه العالم والقانون الإنساني الدولي.

ولفت غريفيث إلى أن حياة عدد لا يحصى من الناس على المحك، على حد قوله.

